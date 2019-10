Griffin Reinhart : un nouveau départ... en Chine

Quatrième choix au total du repêchage de la Ligue nationale (LNH) en 2012, le défenseur Griffin Reinhart est plus que jamais éloigné du circuit Bettman, d’autant plus qu’il a signé mercredi un contrat d’un an avec le Red Star de Kunlun, une équipe de la Ligue continentale évoluant en Chine.

À LIRE AUSSI: Connor McDavid comparé à une légende des Canadiens

L’athlète de 25 ans avait été sélectionné par les Islanders de New York et figurait donc parmi les meilleurs espoirs issus des rangs juniors à l’époque. Cependant, il n’a pu convaincre sa formation de lui donner une chance dans la LNH. Il a été échangé aux Oilers d’Edmonton à la fin juin 2015 dans une transaction impliquant le choix de premier tour du club albertain cette année-là; les Insulaires en ont profité pour mettre la main sur Mathew Barzal.

Reinhart a disputé seulement 29 rencontres de saison régulière à Edmonton en 2015-2016. Sa plus récente participation à un match de la LNH remonte aux séries éliminatoires du printemps 2017. Lors des deux dernières campagnes, il a porté l’uniforme des Wolves de Chicago, dans la Ligue américaine, après avoir été réclamé par les Golden Knights de Vegas au repêchage d’expansion.

Le Britanno-Colombien a amassé 28 points en 135 sorties à Chicago.