Il y a une statistique qui dérange : le chiffre 71. Il ne s’agit pas de l’ancien numéro de Louis Leblanc, Patrice Brisebois ou Mike Ribeiro. Mais bien de 71 pour 71% d’efficacité en infériorité numérique.

En neuf matchs cette saison, le Canadien a déjà concédé neuf buts en 31 occasions. À 71%, la bande à Claude Julien se retrouve au 27e rang de la LNH.

Lors des visites à Buffalo et au Minnesota, le Tricolore a donné deux buts à ses rivaux alors qu’il y avait un joueur au banc des punitions. Les Sabres et le Wild en ont profité pour gagner ces deux matchs.

Il y a seulement deux rencontres cette saison où le Canadien n’a pas donné de but en infériorité numérique. C’était contre le Wild au Centre Bell et face aux Blues à Montréal, la semaine dernière. Les deux fois, le Tricolore a signé la victoire. On comprend donc rapidement l’importance de cette facette du jeu.

Comme la saison dernière

À sa sortie de l’entraînement, mardi, le capitaine Shea Weber a répondu une banalité sur les solutions à apporter avant d’élaborer un peu plus.

«Nous devons empêcher l’équipe adverse de marquer», a répliqué l’expérimenté défenseur.

Ça, on le savait déjà. Mais encore.

«Nous avons réussi à réanimer notre jeu en supériorité numérique cette saison, a rappelé Weber. Maintenant, il faut recommencer à jouer comme nous le faisions en fin de saison l’an dernier en désavantage numérique. Ce n’est pas une question de X et de O, ça n’a rien à voir avec nos stratégies.

«Parfois, nous ratons un dégagement, parfois, nous n’avons pas une assez bonne pression ou nous ne coupons pas les lignes de passes. Il faut juste mieux exécuter. Nous gardons la même recette que l’an dernier, mais l’exécution n’est pas aussi bonne.»

Pas un changement majeur

Après Weber, qui joue en moyenne 3 min 49 s par match en désavantage numérique, Ben Chiarot est le défenseur le plus utilisé à 2 min 39 s. L’ancien des Jets de Winnipeg a offert son analyse sur ce qui cloche.

«Il faut jouer avec une plus grande énergie du désespoir. Il faut accepter de bloquer des tirs. Ce n’est pas toujours facile, mais on doit réussir à sortir la rondelle de notre territoire dès qu’on lui touche. Je ne crois pas que nous aurons besoin d’un changement majeur.»

«Nous regagnerons notre confiance en écoulant quelques punitions d’affilée. Les autres équipes ont aussi de bons joueurs en supériorité numérique et de bons tireurs. Je me souviens d’un but de [Steven] Stamkos où nous n’y pouvions rien contre un aussi bon tir.»

♦ La saison dernière, le CH a terminé au 13e rang de la LNH avec une moyenne de 80,9 % en infériorité numérique.