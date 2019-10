Steven Stamkos a pris du retard

Le capitaine du Lightning de Tampa Bay, Steven Stamkos, s’approche du plateau des 400 filets en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mais il aurait aimé dépasser ce total il y a déjà belle lurette.

Le numéro 91 a encore un sentiment d’amertume quand il est question des blessures lui ayant fait manquer plusieurs matchs. En 2013-2014, une fracture du tibia l’a gardé sur le carreau pendant quelques mois. Puis, une déchirure d’un ménisque du genou droit a compromis sa campagne, au cours de laquelle il a joué seulement 17 rencontres.

Avec 397 buts au compteur avant le duel de mercredi face aux Penguins de Pittsburgh, le numéro 91 est fier de ses accomplissements passés. Toutefois, ceux-ci auraient pu être encore plus grandioses.

«Nous devrions probablement discuter du chiffre 500, a-t-il mentionné au site NHL.com. Ce n’est pas comme si je pensais continuellement à ces statistiques. Par contre, il y a eu quelques fois où mes amis m’ont rappelé, lorsque nous étions assis dans la cour arrière à prendre de la bière, que j’ai raté environ 100 matchs et que je devrais être plus haut au plan individuel. Dans ces rares moments, ça fait mal.»

En revanche, Stamkos se dit fier de s’être relevé après avoir traversé de dures épreuves.

«D’être capable de surmonter des blessures significatives et de dures remises en forme, ça place les choses en perspective un peu. Vous devez simplement apprécier votre carrière, parce que vous ne savez jamais ce qui surviendra, a-t-il renchéri. Quand vous y pensez, le fait de s’approcher de telles marques même après avoir vécu des instants difficiles est très agréable.»

Retrouver son aplomb

D’ailleurs, le joueur d’avant peut dire mission accomplie. Après sa malchance de 2016-2017, il a enchaîné avec des récoltes de 86 et 98 points lors des deux campagnes suivantes. Son total de 45 buts présenté l’an passé fut son meilleur depuis 2011-2012, lorsqu’il avait enfilé l’aiguille 60 fois.

«Ça fait du bien de renouer avec des nombres dignes de l’élite. Personnellement, je me suis concentré à tirer plus souvent. L’année antérieure, j’étais davantage un fabricant de jeux, mais là, j’ai repris mon rôle en ayant en tête de lancer d’abord et avant tout.»

«Encore aujourd’hui, il y a certaines occasions où je devrais tirer un peu plus, a-t-il aussi avoué. Tout le monde se dirige vers moi et s’attend à ce que je lance. Et c’est ce qu’il faudrait faire. Seulement, en jouant avec des gars comme Nikita Kucherov et Brayden Point, qui peuvent envoyer la rondelle dans le filet, c’est différent. Ça me rappelle l’époque où Martin St-Louis était ici. J’étais plus jeune et je devais lui refiler le disque pour ensuite me démarquer; ensuite, il me criait tout le temps de lancer. [...] Je dois être maintenant plus constant pour saisir la qualité de mon tir. Je peux compter davantage en ayant cette mentalité.»