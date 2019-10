Série mondiale : la première à Soto et aux Nationals

Âgé de seulement 20 ans, le Dominicain Juan Soto ne s’est pas laissé impressionner à son premier match de la Série mondiale, produisant trois points pour les Nationals de Washington, mardi soir à Houston, dans un gain de 5 à 4 face aux Astros.

Soto a d’abord frappé un circuit en solo contre le partant Gerrit Cole, en quatrième manche, puis il a réussi un double de deux points lors du tour au bâton suivant des Nationals.

Si de nombreux amateurs s’attendaient à un duel de lanceurs entre Cole et Max Scherzer, les frappeurs des deux équipes ont réussi à s’imposer.

Cole a quitté la rencontre après avoir cédé cinq points, tous mérités, en sept manches de travail. Il a alloué huit coups sûrs et un but sur balles. Crédité de la défaite, Cole présentait un dossier de 19-0 à ses 25 départs précédents et une moyenne de points mérités de 0,40 depuis le début des séries. Il n’avait pas perdu une décision depuis le 22 mai.

Ryan Zimmerman a été le premier à faire mal à Cole avec une claque en solo, en deuxième manche. Adam Eaton a également frappé un simple productif aux dépens du droitier de 29 ans.

La victoire à Scherzer

De son côté, Scherzer a œuvré durant seulement cinq manches. Les Astros ont marqué deux points à ses dépens dès la première manche, à la suite d’un double opportun du joueur de premier but Yuli Gurriel. Le partant des Nationals, qui a réussi sept retraits sur des prises, a néanmoins obtenu la victoire.

Patrick Corbin a été utilisé pendant une manche en relève, en sixième, puis le releveur Tanner Rainey a accordé un circuit à George Springer avant de permettre à deux coureurs d’atteindre les sentiers. Daniel Hudson est toutefois venu fermer la porte en septième manche.

Springer a permis aux visiteurs de réduire l’écart à nouveau en huitième manche en claquant un double d’un point face à Hudson. Sean Doolittle est ensuite venu clore le débat pour les Nationals. Le releveur a été parfait en une manche et un tiers pour assurer le sauvetage.

Les Nationals et les Astros se retrouveront dès mercredi soir, à Houston, pour le deuxième match de la Série mondiale. Stephen Strasburg et Justin Verlander sont les lanceurs annoncés.

La concession des Nationals participe à la grande finale du baseball majeur pour la première fois de son histoire, incluant l'époque des Expos de Montréal.

Quant aux Astros, la formation texane a l'opportunité de décrocher un titre de la Série mondiale pour la deuxième fois en trois ans.

Les Astros ont éliminé les Yankees de New York en six rencontres lors du championnat de la Ligue américaine. Les Nationals ont pour leur part balayé les Cardinals de St. Louis en finale de la Ligue nationale.