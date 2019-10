Sept anciens Sénateurs qui brillent ailleurs

Si certains partisans des Canadiens s’attristent de voir quelques anciens joueurs bien faire une fois qu’ils ont quitté Montréal, ils peuvent se consoler en se comparant aux Sénateurs d’Ottawa.

Dans un texte publié sur le sujet par le réseau Sportsnet, on constate que Mark Stone, Mika Zibanejad, Matt Duchene, Jakob Silfverberg et Mike Hoffman viennent tous hanter l’organisation des Sénateurs en ce début de saison 2019-2020. À ces joueurs, peuvent par ailleurs s’ajouter l’attaquant Ryan Dzingel et le défenseur Erik Karlsson.

Les «Sens» occupent le dernier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey.

Mark Stone

L’attaquant Mark Stone a inscrit 13 points lors des 10 premiers matchs de la saison des Golden Knights de Vegas. Rappelons que les Sénateurs ont échangé Stone à Las Vegas en février en retour d’Oscar Lindberg, Erik Brannstrom et un choix de deuxième tour au prochain repêchage.

Il ne s’agit pas d’une mauvaise transaction, considérant que Stone aurait pu devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet dernier. Or, les Golden Knights lui ont octroyé une prolongation de contrat de huit ans.

Mika Zibanejad

À ses six premiers matchs de la campagne avec les Rangers de New York, le Suédois Mika Zibanejad a récolté un impressionnant total de 11 points. En 2018-2019, toujours chez les Rangers, l’attaquant avait aussi bien fait avec 74 points, dont 30 buts, en 82 rencontres.

Dans le cas de Zibanejad, il avait quitté Ottawa en juillet 2016 dans une transaction discutable visant à obtenir les services de Derick Brassard.

Matt Duchene

Comme Stone, l’attaquant Matt Duchene était appelé à devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet quand les Sénateurs ont jeté l’éponge en cours de saison.

Après un bref séjour avec les Blue Jackets de Columbus, Duchene semble dorénavant à son aise chez les Predators. Il a inscrit 10 points à ses huit premiers matchs avec la formation de Nashville.

Jakob Silfverberg

L’attaquant Jakob Silfverberg n’a joué qu’une saison avec les Sénateurs, en 2012-2013. L’organisation ottavienne a effectivement sacrifié cet espoir pour faire l’acquisition de Bobby Ryan.

Maintenant âgé de 29 ans, Silfverberg connaît un excellent début de saison avec les Ducks d’Anaheim. Il a récolté huit points, dont cinq buts, en neuf parties.

Mike Hoffman

Échangé par les Sénateurs en juin 2018, Mike Hoffman continue de tirer son épingle du jeu dans l’uniforme des Panthers de la Floride. L’attaquant a totalisé huit points en autant de parties en ce début de campagne.

Ryan Dzingel

Comme Duchene, Ryan Dzingel a effectué un séjour à Columbus avant de profiter de son autonomie en juillet dernier. Il a finalement conclu une entente avec les Hurricanes de la Caroline, avec lesquels il a récolté sept points en neuf matchs.

Erik Karlsson

Ancienne vedette des Sénateurs, le défenseur Erik Karlsson avait été échangé aux Sharks en septembre 2018 en retour de cinq joueurs, dont Chris Tierney et Dylan DeMelo.

Celui qui a décidé de prolonger son association avec les Sharks demeure très utile à cette équipe. Il a récolté six points en sept rencontres pour entamer la présente saison.