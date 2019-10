Les temps sont durs à Ottawa

Sans surprise aux yeux de plusieurs partisans et observateurs du hockey, les Sénateurs d’Ottawa ont retrouvé une place qu’ils connaissent trop bien : la cave du classement général de la Ligue nationale.

Ayant conclu au dernier rang du circuit Bettman en 2018-2019, la formation ontarienne occupe le 31e rang avec seulement trois points en huit sorties. Lundi, son attaque a été plutôt silencieuse en totalisant 20 maigres tirs dans un revers de 2 à 1 aux mains des Stars de Dallas.

«Ce n’est pas ainsi qu’on veut jouer, ni comment on devrait le faire, a déclaré le gardien Anders Nilsson au site NHL.com. On ne peut pas être satisfait quand on accorde plus de 40 lancers et qu’on en décoche seulement 20. C’est difficile de gagner de cette façon. Nous devons travailler plus fort et diriger davantage de rondelles vers le filet adverse. Parfois, ça prend un rebond ou un retour de lancer pour obtenir une deuxième ou une troisième occasion de marquer.»

D’ailleurs, Nilsson a bien fait lors de ses deux derniers départs, effectuant 93 arrêts et cédant quatre fois en tout. Conséquemment, ses coéquipiers auront à se retrousser les manches.

«La responsabilité est sur nos épaules, a avoué le vétéran Mark Borowiecki au quotidien "Ottawa Sun". Dans cette ligue, ce sera de plus en plus compliqué à mesure que l’année avancera. Rien n’est facile et individuellement, il faut trouver un moyen afin de s’assurer d’être prêt à jouer dès le début de la partie. Sinon, nous risquons d’être malmenés comme ce fut souvent le cas.»

Dur pour les jeunes

En date de mardi, certains jeunes des Sénateurs affichaient des statistiques peu reluisantes. Malgré un camp d’entraînement prometteur, Anthony Duclair peine à se mettre en marche, car il a inscrit un but en huit rencontres. Thomas Chabot a certes cinq points à son actif, mais son différentiel est de -5.

Cependant, la patience est de mise selon Rick Bowness, instructeur-adjoint des Stars ayant dirigé à Ottawa entre 1992 et 1995.

«Ils ont une jeune et talentueuse équipe. Leur instructeur-chef [D.J. Smith] vient d’arriver et il va grandir avec ses joueurs. Néanmoins, il faudra le temps requis. Ils progresseront ensemble, a-t-il souligné. Leur groupe est bon et ce n’est pas comme s’ils partaient à zéro. Le potentiel est là.»