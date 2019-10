Dale Hawerchuk «prêt à se battre pour sa vie»

L’ancien joueur des Jets de Winnipeg Dale Hawerchuk est atteint d’un cancer de l’estomac et a entrepris des traitements de chimiothérapie.

Dans une entrevue livrée lundi au réseau TSN, le membre du Temple de la renommée du hockey s’est dit «prêt à se battre pour sa vie», et «vouloir vivre pour raconter son histoire».

La tumeur cancéreuse a été découverte en août dernier. C’est un problème de reflux gastrique qui a d’abord inquiété Hawerchuk et qui l’a poussé à consulter un médecin au cours de l’été.

Peu après avoir reçu le diagnostic, Hawerchuk avait choisi de prendre une pause de son travail d’entraîneur-chef des Colts de Barrie dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario.

À la barre des Colts depuis 2010, Hawerchuk avait laissé sa place à Warren Rychel derrière le banc pour la présente saison.

Très affaibli

Le Torontois de 56 ans s’est dit très affecté par les traitements. «Pendant une semaine, la chimiothérapie brise mon corps et la semaine suivante, j’essaie de me remettre sur pied pour pouvoir recommencer. Ce sera comme ça pendant deux mois, a-t-il précisé. J’ai vraiment de la difficulté à manger et j’ai un tube digestif.»

Le médecin de l’ancien joueur espère réduire la taille de la tumeur avec ce traitement, pour ensuite pouvoir la retirer.

Hawerchuk avait été sélectionné au premier rang du repêchage de 1981 par les Jets, avec qui il a disputé neuf saisons. Il a ensuite porté les couleurs des Sabres de Buffalo, des Blues de St. Louis et des Flyers de Philadelphie, avant de prendre sa retraite en 1997.

Au cours de sa prolifique carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il a amassé 518 buts et 891 mentions d'aide pour 1409 points en 1188 parties. Il a fait son entrée au Temple de la renommée du hockey en 2001.