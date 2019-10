NBA: une lutte à deux équipes?

La prochaine saison de la NBA qui s’amorcera mardi devrait être marquée par un brassage complet des forces en présence. Quelques histoires s’annoncent particulièrement intéressantes à suivre et pourraient être riches en rebondissements. En voici quelques-unes.

L’année des Clippers?

Avec l’acquisition de Kawhi Leonard et de Paul George au cours de l’été, les Clippers de Los Angeles ont de grandes ambitions pour la prochaine saison. Plusieurs observateurs croient d’ailleurs que la formation californienne sera la prochaine grande puissance de la NBA et pourrait, dès cette année, mettre la main sur son premier championnat. Il sera possible de voir les Clippers en action dès mardi, lorsqu'ils recevront les Lakers de Los Angeles, une autre équipe qui sera très excitante à suivre cette saison.

Les nouveaux Lakers

Les Lakers de Los Angeles ont raté les séries éliminatoires ces six dernières saisons. Les choses pourraient toutefois changer cette année avec l’arrivée d’Anthony Davis qui formera l’un des duos les plus électrisants de la ligue avec LeBron James. Si les deux joueurs restent en santé, tous les espoirs sont permis pour les Lakers.

Un gros mandat pour les Warriors

Après avoir remporté le championnat de la NBA trois fois au cours des cinq dernières années, et participé à toutes les finales depuis 2015, les Warriors de Golden State ont subi de lourdes pertes ces derniers mois. Kevin Durant s'est joint aux Nets de Brooklyn, tandis que Klay Thompson, blessé au genou gauche pendant la dernière finale, ne devrait pas revenir au jeu avant la pause du match des étoiles. L’équipe reposera donc entièrement sur les épaules de Stephen Curry et certains observateurs doutent même qu’elle arrive à se qualifier pour les séries.

Les Raptors sans Kawhi

Après avoir mené les Raptors de Toronto vers leur premier championnat en 25 ans d’existence et conquis le cœur des Canadiens, Kawhi Leonard a quitté pour la Californie. Comment réagiront les Raptors sans le joueur-étoile? Kyle Lowry et Pascal Siakam, nommé joueur le plus amélioré du circuit la saison dernière, seront maintenant les fers de lance de l’équipe. Il sera également intéressant de voir comment Fred VanVleet et Norman Powell, qui ont surpris lors des dernières séries, tireront profit des départs de Leonard et de Danny Green. La formation torontoise sera en action dès mardi, quand elle recevra les Pelicans de La Nouvelle-Orléans.

Des duos-chocs

Outre la réunion de Leonard et George chez les Clippers, et de James et Davis chez les Lakers, d’autres duos-chocs se sont formés cet été par le biais du marché des joueurs autonomes et celui des échanges. Celui de Russell Westbrook et de James Harden pourrait propulser les Rockets de Houston vers de nouveaux sommets cette saison.

De leur côté, les Nets de Brooklyn ont acquis les joueurs étoiles Kevin Durant et Kyrie Irving. Opéré à un pied en juin dernier, Durant est un cas incertain cette saison, mais pourrait toutefois effectuer un retour au jeu en 2020.

Parmi les autres duos qui pourraient faire des ravages cette saison dans la NBA, il y a celui de Joel Embiid et Ben Simmons avec les 76ers de Philadelphie. La formation de la Pennsylvanie pourrait certainement causer des surprises.