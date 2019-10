Un plateau important pour Milan Lucic

L’attaquant des Flames de Calgary Milan Lucic a atteint le plateau des 900 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH), dimanche, face aux Ducks d’Anaheim. L’homme fort est revenu sur les débuts de sa carrière.

Produit des Bruins de Boston, Lucic a vanté l’influence de son capitaine de l’époque, le défenseur Zdeno Chara, lors d’une entrevue donnée au «Calgary Herald».

«Une chose qu’il m’a dit était que d’atteindre la LNH était difficile, mais que d’y rester était encore plus dur, a mentionné Lucic au quotidien albertain. J’ai vraiment pris ce conseil au sérieux. C’est quelque chose que j’ai gardé en tête lors des 13 dernières années.»

Il faut croire que les conseils de Chara ont porté leurs fruits, puisque Lucic n’a encore jamais connu la Ligue américaine en 13 saisons d’activités professionnelles. Repêché en 2006 par les Bruins, Lucic a disputé deux saisons complètes dans la Ligue de l’Ouest avec les Giants de Vancouver, avant d’obtenir un rôle à temps plein à Boston en 2007.

«Je me souviens de mon premier match (le 5 octobre 2007), ‘Big Z’ (Chara) m’a dit : “Looch, profites-en parce que ça va très vite”, s’est souvenu le colosse de 6 pi 3 po et 230 lb. C’est beaucoup d’années, beaucoup de parties, énormément de travail et tout ce qui vient avec. Ça a passé si vite, comme un claquement de doigts.»

«Tout peut arriver»

Le patineur de 31 ans est devenu le 480e joueur à disputer 900 rencontres ou plus dans la LNH. Lucic croit toutefois que le plateau des 1000 matchs n’est pas acquis d’avance.

«Tout peut arriver, et rien n’est gravé dans la pierre. On ne sait jamais ce que le futur nous réserve», a-t-il prévenu.

Après huit saisons à Boston, Lucic a connu un peu moins de stabilité par la suite. Après une saison réussie avec les Kings de Los Angeles, il a paraphé une entente avec les Oilers d’Edmonton. En Alberta, sa production offensive a décliné drastiquement et il a été échangé aux Flames en retour de James Neal, un autre joueur qui connaissait des difficultés, après trois saisons.

En 2019-2020, Lucic n’a récolté qu’une mention d’aide en 10 rencontres tandis que Neal mène la LNH avec neuf buts... Les comparaisons entre ces deux joueurs sont désormais inévitables.