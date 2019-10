Sacramento dans la MLS: c'est maintenant officiel!

Le commissaire de la Major League Soccer (MLS), Don Garber, a confirmé l’arrivée de Sacramento dans les rangs de son circuit, lundi, de sorte que celle-ci comprendra 29 concessions.

La nouvelle équipe disputera donc sa première saison en 2022 et portera le nom du Republic FC de Sacramento. Ce dernier évolue en United Soccer League et en avril, il a obtenu l’autorisation du conseil municipal pour construire un stade de 20 100 places au coût de 300 millions $.

«La MLS continue de grandir dans toute l’Amérique du Nord et nous sommes fiers d’accueillir Sacramento, a déclaré le commissaire par voie de communiqué. Pendant plusieurs années, les partisans ont passionnément encouragé le Republic FC et leur soutien montre que ce club mérite de batailler au plus haut niveau.»

L’investisseur principal du club est Ron Burkle, l’un des propriétaires des Penguins de Pittsburgh (LNH). Kevin Nagle, qui détient des parts chez les Kings de Sacramento (NBA), fait aussi partie des gens d’affaires à la tête de l’organisation.

Ainsi, le processus d’expansion de la MLS va bon train, puisque Miami et Nashville amorceront leurs activités en 2020. L’année suivante, Austin effectuera ses débuts. Également, Garber a octroyé une équipe à St. Louis en août dernier. Le club du Missouri doit jouer son premier match en 2022.