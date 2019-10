Paul Maurice entre dans un groupe sélect

À 52 ans, Paul Maurice a déjà une longue feuille de route dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et dimanche, il est devenu le septième entraîneur-chef de l’histoire à atteindre le plateau des 700 victoires en carrière.

Grâce à un triomphe de 1 à 0 en fusillade de ses Jets de Winnipeg contre les Oilers d’Edmonton, Maurice a rejoint Joel Quenneville (892), des Panthers de la Floride, et Barry Trotz (813), des Islanders de New York, parmi les pilotes actifs ayant obtenu 700 gains. Le principal intéressé est certes heureux de ce fait d’armes, même s’il est conscient du temps qui file.

«Quand vous commencez jeune, vous pensez en vous disant que ce serait tout un accomplissement si vous pouviez diriger 500 matchs. Je ne pensais jamais travailler 1000 rencontres. C’est vraiment depuis que je suis arrivé à Winnipeg [en 2014] que les statistiques ont grossi», a commenté l’instructeur au site NHL.com.

«Au cours des dernières années, j’ai pu superviser ici les meilleures formations de ma carrière, donc il faut gagner plus souvent. C’est bien, je suis toujours un jeune homme et j’aimerais le faire encore longtemps.»

Maurice a totalisé 1539 parties du calendrier régulier derrière un banc de la LNH à partir de sa première campagne avec les Whalers de Hartford en 1995-1996. Le total de 700 victoires est significatif à ses yeux, car il témoigne de la qualité de son œuvre.

«Les gens faisant partie de cette ligue depuis un bout de temps ont une meilleure opinion de ce que représente ce chiffre, a-t-il dit. Pour les plus jeunes, honnêtement, cela veut dire que je suis vieux. Des gars qui atteignent les 1000 matchs à vie ou le plateau des 700 points comme Blake Wheeler doivent passer du temps pour y arriver. Je crois qu’ils apprécient un peu plus leur longévité.»

Aussi, Wheeler n’a pas tari d’éloges à l’égard de son entraîneur.

«Quel accomplissement! Certes, il se trouve dans le milieu du hockey depuis longtemps et il est devenu un vieil homme pour nous. Je pense que sa plus grande qualité est son habileté à s'adapter à différentes équipes et situations, a affirmé le capitaine des Jets. C’est pour cela qu’il est demeuré longtemps dans la ligue d’après moi. Les joueurs l’écoutent toujours et ne se fatiguent pas d’entendre son message, car il peut le garder à jour et rafraîchissant. Je pense que certains clubs chutent, car leurs joueurs cessent de suivre les directives de l’instructeur et ici, ce n’est jamais passé proche.»