LNH: cinq joueurs qui surprennent cette saison

La saison 2019-2020 de la Ligue nationale de hockey (LNH) n’est pas encore très avancée, mais déjà, des profils intéressants se détachent et certains joueurs surprennent par leurs performances. Voici cinq d’entre eux.

- James Neal, Oilers d’Edmonton

Après un séjour peu fructueux avec les Flames de Calgary, James Neal a retrouvé ses repères avec l’autre équipe albertaine, les Oilers d’Edmonton. Neal mène la LNH avec neuf buts cette saison, en seulement neuf matchs. L’an dernier, l’ancien marqueur de 40 buts n’en avait obtenu que sept en 63 parties. Comme quoi jouer dans le même club que Connor McDavid et Leon Draisaitl relance une carrière.

- John Carlson, Capitals de Washington

Au moment d’écrire ces lignes, le défenseur John Carlson est en tête des meilleurs pointeurs de la ligue avec 18 points. Même si on est maintenant habitué de voir Carlson collectionner les saisons offensives impressionnantes, le début de celle-ci laisse envisager une récolte record pour l’arrière. Le plus haut total de points en une campagne chez les défenseurs des «Caps» est de 81 et est détenu depuis 1987 par Larry Murphy.

- Carter Hutton, Sabres de Buffalo

Carter Hutton est le gardien de but le plus dominant de ce début de campagne. Devant le filet des tout aussi dominants Sabres de Buffalo, Hutton connaît les meilleurs moments de sa carrière. Sa moyenne de buts accordés de 1,39, son taux d’efficacité de ,953 et ses deux blanchissages sont tous des sommets dans la LNH. Inutile de préciser qu’Hutton a aussi remporté les cinq matchs qu’il a entamés cette saison.

- Anthony Mantha, Red Wings de Detroit

Après avoir terminé la saison 2018-2019 en force, le Québécois Anthony Mantha continue d’impressionner. Une performance de quatre buts face aux Stars de Dallas lors du deuxième duel du calendrier a grandement aidé à gonfler sa fiche de six buts et quatre mentions d’aide en huit rencontres. Le colosse de 6 pi et 5 po est bien parti pour battre sa marque personnelle de 48 points en une année.

- Mika Zibanejad, Rangers de New York

Même si les Rangers de New York n’ont disputé que six parties, ça n’a pas empêché Mika Zibanejad de récolter 11 points. Le Suédois a commencé sa saison avec deux matchs de quatre points, mais a un peu ralenti par la suite, tout comme les Rangers, qui ont perdu quatre rencontres consécutives.

Mentions honorables

- Rasmus Dahlin (Sabres de Buffalo) s’impose déjà - il n’a que 19 ans - comme le défenseur numéro 1 à Buffalo et montre une fiche de neuf points. Il profite de l’élan offensif des siens, mais en est aussi une partie intégrante.

- Ryan Ellis (Predators de Nashville) est le deuxième meilleur pointeur chez les défenseurs de la LNH avec 11 points. C’est comme si le départ de P.K. Subban lui avait permis de s’exprimer davantage offensivement.