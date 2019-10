En mode transaction!

Le Wild du Minnesota vient peut-être de vaincre les Canadiens de Montréal, dimanche, mais ils sont toujours dans les bas-fonds du classement de la Ligue nationale de hockey.

Entre les deux matchs de l’équipe face au CH (NDLR : défaite de 4-0 jeudi et victoire de 4-3 dimanche), l’attaquant Jason Zucker avait critiqué son entraîneur-chef, Bruce Boudreau, avant de s’excuser; des événements qui semblent trahir l’ambiance qui règne au sein de la formation.

«C’est vraiment Bruce Boudreau qui est dans une situation qui est difficile, a souligné le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie, lundi, lors de l’émission Les Partants. Ce qu’on me dit, c’est que du côté du Wild, on va faire une transaction pour ramener un peu d’oxygène dans l’équipe pour aussi donner une dernière chance à Bruce Boudreau. Sinon, si on n’est pas capable de faire cette transaction ou que l’on en fait une et que les choses sont aussi négatives, ça se peut qu’il y ait un changement.

En Bill Guerin, le Wild a un directeur général avec peu d’expérience. Pourtant, il devra probablement prendre des décisions difficiles dans les semaines à venir.

«Mais en même temps, c’est au directeur général de prendre une décision finale, a continué Lavoie. Vous savez que le repêchage qui s’en vient a l’air d’un repêchage extraordinaire. Est-ce qu’on se dit : "Tout passera par le repêchage et que finir dernier cette saison n’est pas quelque chose qui me dérange"? Je lance l’idée.

«Le Wild est une organisation qui a besoin de jeunes joueurs, qui a besoin de se reconstruire. Elle peut le faire rapidement en allant chercher des bons jeunes au repêchage. Mais il faut absolument que ça se fasse en repêchant dans les cinq premiers si on veut acquérir des joueurs qui vont venir nous aider dès la saison prochaine.»

Effectivement, si la formation du Minnesota continue de cette façon, elle sera l’une des équipes à avoir les meilleures chances de repêcher au premier rang du prochain encan amateur et ainsi, hypothétiquement, mettre la main sur le prodige québécois Alexis Lafrenière.

Plusieurs recruteurs des équipes de la LNH ont d’ailleurs été aperçus, jeudi, au Centre Bell alors que le CH accueillait le Wild. Toutefois, Lavoie n’y voit aucune indication d’une volonté de transiger de la part du Tricolore.

«J’ai parlé à des recruteurs qui étaient là. Ils m’ont dit qu’ils ne venaient pas ici pour les Canadiens, mais pour le Wild», a confié le journaliste.

