Coupe Davis: le Canada sort l’artillerie lourde

La formation canadienne misera sur ses principales armes, à savoir Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Milos Raonic et Vasek Pospisil, lors des finales de la Coupe Davis qui auront lieu du 18 au 24 novembre, à Madrid.

Le Canada est au nombre des 18 pays en lice et évoluera au sein du groupe F, en compagnie de l’Italie et des États-Unis. Au cours du tournoi à la ronde, il affrontera ces nations les 18 et 19 novembre, respectivement. Aussi, la tâche ne s’annonce pas facile malgré la présence de trois athlètes figurant dans le top 40 mondial.

«Ce sera ardu, car toutes les équipes qualifiées pour les finales sont très fortes. Il n’y a pas d’adversaires plus faibles. Dans notre groupe, les États-Unis et l’Italie comptent d’excellents joueurs de simple et de double. Pour espérer nous rendre loin dans la compétition, nous devions pouvoir compter sur tous nos meilleurs joueurs. Je suis donc heureux que Félix, Denis, Milos et Vasek aient tous répondu à l’appel», a déclaré dans un communiqué le capitaine de l’équipe nationale, Frank Dancevic, après le tirage.

«Nous sommes passés si près du but dans le passé en accédant à la demi-finale ; la prochaine étape est de remporter les grands honneurs. Je crois que nous avons les joueurs et maintenant la profondeur pour le faire», a-t-il ajouté.

Encore plus d’expérience

À 19 ans, Auger-Aliassime disputera sa troisième rencontre de la Coupe Davis après avoir pris part à ses premiers matchs en février dernier. Lors de son baptême de feu, il a signé un gain au cinquième match décisif face à Nobert Gombos, de la Slovaquie. Occupant le 18e rang mondial, il est le Canadien le mieux classé de l’équipe.

Shapovalov en sera à sa septième rencontre de cette compétition. Le 27e joueur mondial a remporté le tournoi de Stockholm, dimanche, et détient une fiche de 7-4 à la Coupe Davis. Raonic effectue de son côté un retour à l’événement après avoir raté le duel de qualification plus tôt cette saison. Enfin, Pospisil a gagné le Challenger de Las Vegas en fin de semaine et compte 34 matchs, dont 15 en double, de la Coupe Davis à son actif.

Les vainqueurs des six groupes ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se qualifieront pour les quarts de finale qui auront lieu à compter du 21 novembre. L’équipe canadienne a assuré sa qualification pour les finales de la Coupe Davis en prenant la mesure de la Slovaquie 3 à 2, les 1er et 2 février.