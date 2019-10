Vasek Pospisil s'empare du titre à Vegas

Le Britanno-Colombien Vasek Pospisil a remporté le tournoi Challenger de Las Vegas en s’imposant en trois manches de 7-5, 6-7 (11) et 6-3 face à l’Australien James Duckworth, 138e au monde.

Le Canadien de 29 ans, qui pointe au 191e rang mondial, a mis 2 h 25 min pour vaincre son adversaire. Il l’a finalement emporté avec sa sixième balle de match.

Les deux joueurs ont réussi 11 as au cours de la rencontre.

Pospisil a brisé Duckwort à quatre reprises, et n’a cédé que deux jeux sur son service.

Pour sa part, Steven Diez a subi la défaite en finale du tournoi Challenger de Ningbo, en Chine. L’Ontarien de 28 ans, 156e au monde, s’est incliné en deux manches de 6-1 et 6-3 devant le Japonais Yasutaka Uchiyama (108e).

Ce dernier a réussi sept as et n’a subi aucun bris de service en 1 h 11 min de jeu. En contrepartie, Diez a concédé quatre parties au service au Japonais.

Fernandez s'incline en finale

La Québécoise Leylah Annie Fernandez a été vaincue en finale du tournoi ITF de Waco, dimanche, au Texas, par la Mexicaine Fernanda Contreras Gomez.

Issue des qualifications, Contreras Gomez (697e au monde) a eu le dernier mot après 1 h 57 min de jeu, en trois manches de 6-3, 2-6 et 6-1.

La Lavalloise de 17 ans, qui était deuxième favorite du tournoi en vertu de son 248e rang mondial, a réussi deux as et commis huit doubles fautes. Elle a été brisée six fois par son adversaire.

Fernandez sera de retour au Québec cette semaine pour participer au Challenger Banque Nationale de Saguenay.

Pospisil décroche le titre à Las Vegas