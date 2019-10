Oleksandr Gvozdyk a été hospitalisé

La défaite contre Artur Beterbiev a laissé des traces chez Oleksandr Gvozdyk, qui a passé deux nuits consécutives dans un hôpital de Philadelphie, samedi et dimanche.

Selon ce qu’a indiqué l’entraîneur de l’Ukrainien, Teddy Atlas, au réseau ESPN, le pugiliste de 32 ans s’est retrouvé au Temple University Hospital par mesure préventive.

Au cours de la journée de dimanche, il a obtenu l’autorisation de quitter les lieux.

La même source a précisé que le boxeur s’était rendu par lui-même dans une ambulance située à l’intérieur d’un tunnel adjacent au Liacouras Center, lieu de l’affrontement.

«Je l’ai amené là, car il ressentait de la douleur en arrière de la tête à cause des coups qu’il a encaissés. Ainsi, un scan a été effectué et on a découvert qu’il y avait possiblement un petit quelque chose. Un autre examen a eu lieu six heures plus tard et le médecin souhaitait qu’il reste 24 heures de plus», a expliqué Atlas à ESPN.

Gvozdyk a plié l’échine par K.-O. technique au 10e round pendant la nuit de vendredi à samedi contre Beterbiev. Déjà champion de l’IBF des poids mi-lourds, celui-ci a mis la main sur la couronne du WBC que détenait son rival.