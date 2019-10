POW! Les Astros à la Série mondiale!

Grâce à une claque de deux points de Jose Altuve en neuvième manche, les Astros de Houston ont battu les Yankees de New York 6-4 au sixième match de la série de championnat de l’Américaine.

DJ LeMahieu avait pimenté le duel quelques instants plus tôt avec un circuit de deux points en début de neuvième, sur un compte complet.

La formation texane a accédé à la Série mondiale pour la deuxième fois en trois ans, après sa conquête de 2017. Dès mardi, à Houston, elle se frottera aux Nationals de Washington, qui avaient balayé les Cardinals de St. Louis.

Trois points en première manche

Dans l’affrontement contre les Yankees, Yuli Gurriel a expulsé le premier tir que le lanceur Chad Green lui a envoyé à l’extérieur des limites du terrain. Ses coéquipiers Jose Altuve et Alex Bregman avaient préalablement réussi à atteindre les sentiers.



La longue balle du joueur de premier but était la cinquième des Astros en première manche lors de la série contre les Bombardiers du Bronx. Cette statistique égalise un record qu’avaient établi les Rays de Tampa Bay lors de leur série de championnat de la Ligue américaine contre les Red Sox de Boston en 2008.



Cinq tours au bâton plus tard, Bregman a frappé un roulant qui a permis à Altuve de fouler la plaque pour donner une avance de deux points aux vainqueurs.



De leur côté, les Yankees ont produit leurs points grâce à un simple de Gary Sanchez et un circuit en solo de Gio Urshela, respectivement en deuxième et quatrième manche. Après ces réussites, les frappeurs new-yorkais ont été muselés par les artilleurs ou de magnifiques jeux en défensive.



Au monticule, les deux formations ont d’ailleurs utilisé une kyrielle de lanceurs, soit sept pour les gagnants et six pour les perdants.