Les années de vaches maigres sont-elles enfin terminées à Buffalo?

Au moment où le Lightning de Tampa Bay occupe le neuvième rang de l’Association de l’Est, les Sabres de Buffalo connaissent un départ étincelant, eux qui se trouvaient au sommet de la section Atlantique après leur victoire de samedi.

Vainqueurs des Sharks de San Jose 4 à 3, les hommes de l’entraîneur-chef Ralph Krueger ont gagné sept de leurs neuf premiers affrontements cette saison.

Certes, plusieurs se rappellent de l’effondrement des Sabres lors de la dernière campagne, au cours de laquelle ils avaient obtenu 10 gains consécutifs en novembre 2018.

Cependant, les joueurs de l’équipe disent avoir tiré des leçons de leur déconfiture passée.

«On a vécu cette adversité. C’est bon pour nous, on a appris davantage sur chacun d’entre nous. Vous devez également mieux comprendre au sujet du groupe. Vous saisissez ce qui arrive quand les choses ne vont pas pas bien, a commenté au quotidien "Buffalo News" l’attaquant Marcus Johansson. On s’est battu, même si on a affronté de bonnes formations. Ce voyage n’est jamais facile et on a bien fait.»

Ayant gagné ses deux dernières parties en Californie après un revers aux mains des Ducks d’Anaheim, l’équipe de l’État de New York veut d’ailleurs poursuivre sur sa lancée, mais il n’y a pas de recette magique autre que celle du travail incessant.

«Je pense seulement qu’on a continué de suivre le plan sur lequel on s’est mis d’accord, a mentionné Krueger. Une séquence à l’étranger comme celle-là est vraiment rude mentalement. Nous avions trois rencontres en quatre soirs face à une opposition solide. On a toutefois été capable de suivre le plan et accomplie le nécessaire dans les deux facettes du jeu.»

Une question d’attitude

S’ils veulent récolter plusieurs autres victoires en 2019-2020, les Sabres ont intérêt à persévérer dans chaque match, ce qu’ils ont fait à San Jose, où ils n’ont jamais concédé l’avance.

«Ça commence avec les gars sur le banc. Tout le monde essaie d’être positif, a déclaré Zemgus Girgensons, auteur du but décisif. Il n’y a pas un instant où on croyait perdre la partie. Ce fut ainsi pendant chaque match jusqu’ici. C’est beau à voir.»

Évidemment, tout n’est pas parfait et certains correctifs sont à apporter. Jeudi, Buffalo a concédé 92 chances de tirer aux Kings de Los Angeles, mais ils ont su limiter les dégâts face aux Sharks.

«Il s’agit de constamment s’améliorer, a précisé Krueger. Il y a de nombreuses facettes où on peut faire mieux et on trouve des solutions chaque jour. Et les joueurs achètent tous le plan. C’est agréable, mais c’est surtout de travailler fort et de se sacrifier pour les autres dans le plaisir.»