L’Armada renoue avec la victoire

L’Armada de Blainville-Boisbriand a mis fin à une série de cinq revers en disposant des Olympiques de Gatineau par la marque de 4 à 2, dimanche après-midi, au Centre d'excellence Sports Rousseau.

Maxim Bykov a touché la cible à deux reprises pour l’équipe locale. Il a ouvert la marque en fin de première période, en avantage numérique, et a inscrit le but gagnant au début du troisième vingt.

Zachary Roy et Thomas Lacombe (filet désert) ont complété le pointage pour les favoris de la foule.

Du côté des Olympiques, qui avaient vaincu l’Armada 4 à 3 en prolongation vendredi soir à Gatineau, Charles-Antoine Roy et Metis Roelens ont été les marqueurs.

Émile Samson a connu un fort match devant la cage de l’Armada, bloquant 37 des 39 tirs dirigés vers lui. À l’autre bout de la patinoire, le gardien des Olympiques Rémi Poirier a cédé trois fois sur 24 lancers.

L’Armada sera de retour en action jeudi, devant ses partisans, face aux Islanders de Charlottetown.

Et de huit pour les Voltigeurs

À Drummondville, les Voltigeurs ont signé une huitième victoire consécutive en s’imposant 3 à 2, en tirs de barrage, devant les Tigres de Victoriaville.

C’est Dawson Mercer qui a inscrit le but gagnant en fusillade. Mercer avait également ouvert la marque pour l’équipe locale au premier vingt en avantage numérique. Il a aussi obtenu une mention d’aide sur le but égalisateur, réussi par Rémy Anglehart à la fin du deuxième engagement.

Du côté des Tigres, Samy Paré et Mikhail Abramov ont touché la cible. Le gardien Fabio Iacobo a aussi tiré son épingle du jeu chez les visiteurs en repoussant 41 des 43 tirs reçus.

Les Remparts humiliés par l’Océanic

À Rimouski, Cédric Paré a amassé six points, dont quatre buts, dans l’écrasante victoire de 9 à 2 de l’Océanic sur les Remparts de Québec.

Alexis Lafrenière a quant à lui récolté cinq points (1 but et 4 aides), tandis que Dmitry Zavgorodniy a obtenu quatre points (2 buts et 2 aides).

Colten Ellis n’a reçu que 14 lancers devant le filet de l’équipe locale.