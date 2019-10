La défense des 49ers ne veut rien savoir

Les 49ers de San Francisco ont réalisé une autre performance exceptionnelle en défense et sont restés invaincus en 2019 grâce à une victoire de 9 à 0 aux dépens des faibles Redskins de Washington, dimanche, au FedEx Field.

Les placements de Robbie Gould, qui s’est exécuté sur des distances de 22, 28 et 29 verges, ont suffi aux Niners (6-0). La formation californienne est l’une des deux équipes toujours parfaites cette année – l’autre étant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre – et a concédé seulement 10 points lors de ses trois dernières parties.

Sous les averses, le quart Jimmy Garoppolo a atteint la cible 12 fois en 21 occasions pour des gains de 151 verges et une interception.

Chez les Redskins (1-6), derniers de la section Est de l’Association nationale, Adrian Peterson a couru 81 verges en 20 portées. Le pivot Case Keenum a été limité à 77 verges par la voie aérienne.

Grande performance d’Aaron Rodgers

Au Lambeau Field, le quart des Packers de Green Bay Aaron Rodgers n’a pas fait les choses à moitié, décochant cinq passes de touché dans une victoire de 42 à 24 face aux Raiders d’Oakland.

Le vétéran a d’ailleurs atteint le plateau de 350 en carrière, lui qui a totalisé 429 verges au cours de la journée et qui a aussi franchi la ligne des buts une fois. Cinq joueurs différents ont saisi un ballon dans la zone payante. Parmi eux, Marquez Valdes-Scantling a récolté 133 verges.

Green Bay (6-1) occupe la tête de la section Nord de la Nationale.

Pour les Raiders (3-3), Derek Carr a amassé 293 verges et deux majeurs, tout en commettant une interception. Josh Jacobs a excellé avec 124 verges au sol.

Chase Edmonds vole la vedette à Saquon Barkley

Malgré le retour au jeu du demi offensif Saquon Barkley, les Giants de New York ont plié l’échine 27 à 21 devant les Cardinals de l’Arizona au MetLife Stadium.

Chase Edmonds a été la grande vedette de la rencontre en vertu de 126 verges et trois touchés par la voie terrestre. Le quart Kyler Murray a obtenu 104 verges pour les Cardinals (3-3-1).

Remis d’une entorse à la cheville, Barkley a réalisé un jeu de six points et accumulé 72 verges en 18 portées. La recrue Daniel Jones a totalisé 223 verges, mais a surtout encaissé huit sacs et commis une interception. Les Giants (2-5) ont échappé leurs trois plus récentes rencontres.

Kirk Cousins et Dalvin Cook s’éclatent

Au Ford Field, Kirk Cousins a rejoint ses coéquipiers quatre fois dans la zone des buts, Dalvin Cook a inscrit deux majeurs au sol, et les Vikings du Minnesota ont battu les Lions de Detroit 42 à 30.

Cousins a amassé 337 verges pour les Vikings (4-2), qui ont pu compter sur les 142 verges en 25 courses de Cook. Quatre joueurs ont effectué un attrapé de six points dans la victoire, soit Kyle Rudolph, Bisi Johnson, C.J. Ham et Adam Thielen. Ce dernier a toutefois été blessé sur son touché et aucune information sur son état de santé n’a été dévoilée. Stefon Diggs a ajouté 142 verges par la passe.

Chez les Lions (2-2-1), Matthew Stafford a rejoint Marvin Jones quatre fois pour des majeurs. Il a obtenu 364 verges.

Autres résultats

Dans les autres matchs disputés en après-midi, les Bills de Buffalo ont infligé un revers de 31 à 21 aux médiocres Dolphins de Miami, toujours sans victoire après six matchs. Du côté d’Atlanta, les Rams de Los Angeles ont piétiné les Falcons 37 à 10. Ceux-ci ont également perdu leur quart Matt Ryan, blessé à la cheville sur un sac d’Aaron Donald en seconde demie.

À Indianapolis, Jacoby Brissett a lancé quatre passes de touché pour mener les Colts vers un gain de 30 à 23 face aux Texans de Houston. Enfin, les Jaguars de Jacksonville ont eu raison des Bengals à Cincinnati 27 à 17.