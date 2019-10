Brian Boyle se joint aux Panthers

Les Panthers de la Floride ont ajouté du physique et de l’expérience à leur groupe d’attaquants, dimanche, puisqu’ils ont accordé un contrat d’un an à Brian Boyle.

Ce dernier devrait patiner avec ses nouveaux coéquipiers lundi lors d’une séance d’entraînement. Par ailleurs, l’organisation concernée n’a pas précisé la valeur de l’entente.

«Avec plus de 700 matchs disputés dans la Ligue nationale et plus d’une centaine en séries éliminatoires, Brian amène avec lui beaucoup de vécu à notre formation, a déclaré dans un communiqué le directeur général Dale Tallon. Il ajoute du caractère et des habiletés à notre groupe.»

Au cours de la dernière campagne, Boyle a participé à 73 rencontres avec les Devils du New Jersey et les Predators de Nashville, amassant 18 buts et six mentions d’aide pour 24 points. Il a inscrit deux aides en trois sorties lors des séries.

Celui ayant obtenu le trophée Bill-Masterton en 2017-2018 après avoir lutté contre une leucémie myéloïde chronique a récolté 216 points, dont 124 filets, en 766 duels du calendrier régulier en carrière.