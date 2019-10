Thomas Bolduc dans la «fosse aux lions»

Il a obtenu trois départs depuis le début de la saison, mais le quart-arrière Thomas Bolduc disputera le match le plus important de sa jeune carrière, dimanche, alors que le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal croiseront le fer dans un PEPS bondé avec le championnat de la saison régulière à l’enjeu.

Bolduc est excité à l’aube de cette première bataille de l’autoroute 20. «L’enjeu est important, mais je suis excité et non stressé et toute l’unité offensive est prête, a raconté Bolduc. Nous sommes prêts à toute éventualité et nous serons en mesure de répondre si les Carabins apportent de la pression.»

Quelles seront les clés du succès pour le pivot de première année? «La priorité est de protéger le ballon, a-t-il expliqué. Je dois éviter les revirements. Contre une bonne équipe comme Montréal, un revirement peut rapidement changer l’issue du match. Je n’hésiterai pas à me débarrasser du ballon et à le lancer dans les gradins au lieu de prendre des risques inutiles. Avec les botteurs que nous avons, il n’y a jamais de mauvais moment pour botter.»

Justin Éthier souhaite lui aussi mordicus que le Rouge et Or protège mieux le ballon que lors du match aller entre les deux équipes alors que les Bleus avaient réussi trois interceptions.

«C’est certain qu’il va se produire des revirements, mais il y en a qui font plus mal que d’autres, dont les deux interceptions qui nous ont coûté 14 points en première demie à Montréal, a raconté le coordonnateur offensif lavallois. Dans un match avec deux très bonnes défensives, la bataille des revirements est très importante.»

«Je suis à l’aise avec Thomas, mais je sais qu’il va faire des erreurs, poursuit Éthier. On oublie vite, mais les anciens quarts-arrière du Rouge et Or en ont fait aussi, des erreurs. Thomas n’est pas seul là-dedans pour que l’offensive connaisse du succès.»

En trois parties, Bolduc n’a lancé aucune interception. Il a été crédité d’un échappé au moment d’une remise à un porteur de ballon alors qu’il y a eu confusion.

Glen Constantin abonde dans le même sens. «On ne place pas le match dans les mains de notre quart-arrière, a résumé l’entraîneur-chef. Il possède un bon sang froid, mais ça demeure une recrue qu’on envoie dans la fausse aux lions. On ne définira pas sa carrière sur son premier match contre Montréal sinon plusieurs joueurs auraient eu une courte carrière. On affronte une très bonne défensive et on veut présenter une offensive équilibrée.»

Pression

McGill a causé des ennuis à Bolduc, samedi dernier, en exerçant beaucoup de pression en deuxième demie. «On n’a pas tiré avantage de la couverture zéro parce que je n’étais pas sur la même page avec les receveurs, a-t-il expliqué. La chimie n’était pas à cent pour cent. Nous avons des armes pour répondre à la couverture zéro. Notre intensité a baissé et ça ne doit pas se reproduire dans un gros match lorsque toute la ville est derrière nous.»

«Nous avons de bons schémas pour répondre à la pression, mais je pensais que nous étions bien outillés lors du premier match, et ils ont eu l’avantage, renchérit Éthier. On s’est améliorés, mais Montréal aussi. Parce qu’on ne peut pas être unidimensionnels, on n’a d’autre choix que d’essayer de courir et ça va être un bon défi. À l’aube des séries, c’est le test ultime d’affronter Montréal pour savoir où nous sommes rendus.»

Du côté des Carabins, le pivot Frédéric Paquette-Perrault vivra son premier départ avec les Bleus. «C’est loin d’être une recrue, a indiqué l’entraîneur-chef Danny Maciocia au sujet du quart-arrière qui a disputé deux saisons à McGill. Je ne lui aurais jamais donné un premier départ au PEPS s’il avait été une recrue. En raison de son expérience, l’environnement ne sera pas un facteur.»

Un Kevin Kaya version améliorée

Le receveur Kevin Kaya est la cible de prédilection des pivots des Carabins.

Meilleur receveur des Carabins en 2017 avec 41 réceptions pour 476 verges, Kevin Kaya a retrouvé sa vitesse de croisière après un début de saison plus tranquille.

Kaya occupe le deuxième rang du RSEQ avec 40 réceptions pour 527 verges. Il ne cède le pas qu’à James Tyrrell, qui comptait 42 réceptions pour 602 verges avant le match de samedi à Sherbrooke. «J’ai retrouvé le rythme de 2017, a indiqué le receveur des Carabins. Inactif en 2018 en raison d’une blessure, je devais être patient à mon retour. Je m’entraînais sans épaulettes pendant la saison morte. Il y a plus de choses à analyser quand tu remets les épaulettes. J’ai repris mes repères. Tout a débloqué après la semaine de congé. Je suis meilleur qu’en 2017. J’ai travaillé beaucoup l’aspect mental et je me laisse moins abattre par les émotions. Je suis aussi plus endurant.» Danny Maciocia croit lui aussi que le receveur français est supérieur à ce qu’il était en 2017. «Il est un peu en avance, a indiqué l’entraîneur-chef des Carabins. Parce qu’il a raté toute la saison 2018, il a travaillé tellement fort pour revenir en pleine forme. Il est vraiment motivé.»

Kaya ne croit pas que l’offensive des Bleus aura besoin d’une période d’adaptation en raison du changement de quart-arrière. «La cohésion va se faire naturellement, a-t-il mentionné au sujet de la venue de Frédéric Paquette-Perrault comme pivot. On est tous excités. On doit tous faire notre travail. Quant à savoir si je vais avoir plus d’attention de la défensive adverse, je n’en ai aucune idée. N’importe qui est capable d’attraper le ballon. Ce n’est pas un problème.»

Un danger

Maxym Lavallée est conscient du danger que représente Kaya. «C’est un des meilleurs receveurs du RSEQ et il faudra le garder à l’œil, a indiqué le demi défensif du Rouge et Or de l’Université Laval. Il y a aussi d’autres cibles et Ryth-Jean Giraud est excellent.» Maciocia convient que les Carabins vivent une transition à la position de receveur avec le départ des joueurs étoiles Régis Cibasu, Louis-Mathieu Normandin et Guillaume Paquet. «Nous avons “‘gradué”’ des joueurs dominants et ce n’est pas une situation évidente, mais nos jeunes receveurs prometteurs sont en train d’apprendre. À part Kaya, nous n’avons pas de receveur dominant qui peut capter 10 à 12 passes par match, mais les deux Chabot [Carl et Antoine] ont tout un avenir. Raphaël Major-Dagenais est solide quand il est en santé.»

Des gros bonshommes motivés

Kétel Assé et ses potes de la ligne offensive auront un gros mot à dire dans les succès ou non du Rouge et Or face à la puissante défensive des Carabins.

Le Rouge et Or présente la meilleure attaque terrestre du RSEQ avec une moyenne de 223,8 verges par match. De l’autre côté, les Carabins présentent la meilleure défensive contre le sol du circuit québécois en n’ayant cédé que 63,1 verges par rencontre.

«On sait que les Carabins vont se présenter en surnombre et jouer de la couverture zéro pour arrêter notre jeu au sol, mais nous sommes mieux préparés que lors du premier match, a mentionné le bloqueur à gauche du Rouge et Or. Nous avons un plan pour la couverture zéro. La communication sera importante et les 12 joueurs de l’unité offensive auront leur rôle à jouer.»

«La force de la défensive des Carabins est que tous les joueurs sont dangereux, de poursuivre Assé. Ils bougent beaucoup et tous les joueurs sont capables de tout faire. Nous avons connu des grosses parties au sol, mais on doit répondre dans un gros match contre Montréal. Contre McGill lors du dernier match, ce fut difficile de courir en 2e demie et on s’est parlé après la rencontre.»

Bolduc plus à l’aise

Assé estime que Thomas Bolduc a pris en confiance depuis ses débuts derrière le centre. «Thomas est de plus en plus à l’aise et ça permet à Justin [Éthier] d’ouvrir le cahier de jeux, a-t-il expliqué. Ça aide la ligne offensive. Toute l’offensive devra mettre la main à la pâte.»