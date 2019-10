Ryan Poehling se rapproche de Montréal

Ryan Poehling n’a pas perdu de temps avant de marquer son deuxième 🚨 de la saison!⁰

Des passes à Dale Weise et Alex Belzile🍎



It didn’t take long for @LilUziPoehlss to score his second of the season!

⁰Goals in back-to-back games 🚨#WitnessTheFuture #IciLAVenir #GoRocket pic.twitter.com/zdXL6jqEaL