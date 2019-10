Les Stingers explosent au quatrième quart

Les Stingers de Concordia ont inscrit trois touchés au quatrième quart et ils ont vaincu le Vert & Or de l’Université Sherbrooke au compte de 27 à 19, samedi, en Estrie.

Tirant de l’arrière 16 à 3 après 45 minutes de jeu, les visiteurs ont inscrit leur premier touché dans les premiers instants du dernier engagement. Le quart-arrière Adam Vance a trouvé le receveur de passes Jeremy Murphy sur 10 verges pour le majeur.

Après le deuxième placement d’Andrew Stevens dans cette partie, les Stingers ont pris les devants pour la première fois du match, via une course de trois verges de Kevin Foster qui s’est finie dans la zone payante.

L’autre touché des vainqueurs a ensuite brisé les espoirs du Vert & Or. Le demi de coin Khadeem Pierre a intercepté une passe d’Anthony Robichaud et a ramené le ballon sur une distance de 65 verges.

En plus d’avoir échappé la rencontre, l’équipe sherbrookoise a peut-être même perdu sa place dans les éliminatoires avec ce revers.

Le Vert & Or, les Stingers et l’équipe de l’Université McGill ont tous une fiche de 2-5. La semaine prochaine, la formation de l’Estrie conclura sa campagne contre le puissant Rouge et Or de l’Université Laval, tandis que les deux institutions anglophones s’affronteront.

Celles-ci ont l’avantage sur le Vert & Or, ce qui signifie que la troupe de Mathieu Lecompte ne peut pas échapper le match contre l’équipe de la Vieille Capitale si elle veut prendre part aux matchs du mois de novembre.