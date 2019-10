«Kotkaniemi était beau à voir aller»

C’est un Claude Julien de très bonne humeur qui s’est présenté devant les médias après la victoire de ses troupiers par la marque de 5-2 sur les Blues de St. Louis.

Ce gain du Tricolore, un troisième en quatre parties, a été acquis grâce à la solide prestation de tous les joueurs et c’est justement l’un des facteurs qui a rendu très fier le pilote du CH.

Voyez le point de presse de Claude Julien dans la vidéo ci-dessus.

«On a été globalement très solides. Notre jeu était à point à 5 contre 5, en désavantage et en avantage numérique. J’ai aussi aimé notre fin de match. On a coupé beaucoup de lignes de passes et on a brisé leurs attaques. J’ai aimé notre performance ce soir.»

Les jeunes prennent de l’assurance

On le disait, plusieurs joueurs ont tiré leur épingle du jeu contre les Blues. Jesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki font certainement partie de cette catégorie.

Les deux jeunes attaquants ont démontré beaucoup d’aplomb et ont également été très menaçants en zone offensive. Suzuki a justement inscrit son deuxième but en deux matchs, alors que Kotkaniemi a servi une superbe remise à Jonathan Drouin sur le troisième filet du CH.

Claude Julien n’a pas hésité à vanter ses jeunes protégés.



«Dans le cas de Kotkaniemi, c’était beau de le voir aller. Il était très solide sur la rondelle et lors de ses bagarres. Il a connu tout un match. Du côté de Suzuki, il continue de s’améliorer à tous les matchs. Il prend de la confiance et on voit de plus en plus la qualité de son jeu.»



L’entraîneur s’est arrêté quelques instants, puis en a rajouté sur son petit #14.



«Suzuki a vraiment une bonne tête de hockey. Il est tellement intelligent. Je n’ai aucun problème à l’utiliser en désavantage numérique. Il va devenir un joueur très complet.»

Un autre bon match de Weal

Parmi les belles histoires de cette rencontre, on retrouve aussi Jordan Weal. À l’origine, le droitier devait être laissé de côté, mais il a finalement appris quelques minutes avant le match qu’il allait affronter les Blues. Blessé, Joel Armia n’a pu enfiler le chandail bleu, blanc et rouge et l’occasion s’est donc présentée à Weal.



Le #43 n’a pas perdu de temps avant de se mettre en évidence. Il a marqué le premier but du match en redirigeant une passe de Max Domi derrière Jake Allen.

«Ce n’est pas facile, avec une équipe en santé, de retrancher un joueur. Je suis présentement satisfait de tous mes hommes. Quand j’ai appris qu’Armia allait devoir déclarer forfait, je n’ai eu aucun problème à faire appel à Jordan Weal, parce que c’est un bon joueur.»