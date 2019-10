Ryan Poehling marque un premier but avec le Rocket

Ryan Poehling a inscrit le but gagnant dans la victoire de 3 à 2 du Rocket de Laval face aux Bruins de Providence, vendredi soir, à la Place Bell. Il s’agissait d’une première réussite pour l’attaquant de 20 ans avec le club-école du Canadien de Montréal.

Le choix de premier tour du Tricolore à l’encan de 2017 s’est inscrit au pointage en milieu de troisième période. Son filet, inscrit sans aide, constituait son troisième point en six rencontres cette saison.

Un effort individuel incroyable de Ryan Poehling pour donner les devants au Rocket en fin de match!

Son premier but de la saison! ��



A massive individual effort from @LilUziPoehlss to give the Rocket the lead!0

First goal in the @TheAHL ��#GoRocket �� pic.twitter.com/JYHH1s0x7U