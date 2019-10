Revenir sur Terre

Tout le Québec n’avait qu’un seul nom sur les lèvres au lendemain de la victoire contre le Wild : Victoir Mete. Sauf que Jean-Charles Lajoie refuse de croire que ce genre de performance deviendra une habitude.

À son émission, l’animateur admet que ce but de Mete a insuflé, le temps d’une journée, un nouveau souffle aux Canadiens. Touefois, le public québécois s’est peut-être un peu trop emballé : «Le but l’a presque reconnanisé et l’a replacé dans les bonnes grâces de tout le monde [...]. Tout le monde est content.»

Même s’il n’a marqué qu’une seule fois en 127 matchs, Jean-Charles Lajoie souligne que Victor Mete est tout de même un joueur important pour le Tricolore et que ce genre de joueur a sa place dans la LNH. «Chaque équipe a besoin d’avoir un petit Mete dans son alignement. Le Canadien mérite de compter sur le petit Mete dans son alignement.»

Malgré la féérie qui entoure la soirée de jeudi, l’animteur refuse de porter ses lunettes roses. Victor Mete demeure un joueur utile, mais qui ne doit pas être employé sur une première paire de défenseurs : «Je ne changerai pas d’un iota mon opinion. Je refuse de faire la girouette sur ce dossier là et je continue de penser que Victor Mete doit jouer creux dans la brigade défensive du Canadien afin d'aider cette brigade à être davantage performante. [...] Il n’est pas, et ne sera probablement jamais à mon sens, un joueur de première paire de défense.»

