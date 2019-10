Plus de 20 recruteurs au match Wild-Canadiens

Le match de jeudi soir entre le Wild et les Canadiens a attiré une vingtaine de recruteurs professionnels.

La saison est jeune, mais ce n’est pas un secret que plusieurs équipes tentent de s’améliorer. Pas plus tard que mercredi, Claude Julien a laissé savoir que sa formation avait besoin d’aide en défensive.

De passage à JiC pour sa chronique quotidienne, Renaud Lavoie a expliqué que les hommes de hockey épiaient les visiteurs. «Quand j’ai contacté quelques dépisteurs aujourd’hui, on m’a dit : “Je n’étais pas là pour les Canadiens”», a-t-il mentionné.

Avec une seule victoire en sept matchs et la pire fiche de la ligue, le Wild pourrait être tenté d’apporter des changements.

«Avant de congédier l’entraîneur, tu dois faire une transaction pour brasser la cabane un peu. Bill Guerin travaille là-dessus, il était au match hier soir. Je l’ai vu jaser avec plusieurs personnes du monde de la Ligue nationale de hockey, tenter de trouver des solutions à un problème qu’on me qualifie de majeur présentement chez le Wild.»

La formation du Midwest mise sur certains jeunes intéressants, dont Ryan Donato, Joel Eriksson Ek et Kevin Fiala, mais elle est aux prises avec les contrats de certains vétérans.

«En fin de compte, le Wild est prêt à échanger un jeune, si vous prenez aussi un contrat qui est qualifié de mauvais.»

Arrivé en poste il y a seulement deux mois, Bill Guerin doit déjà prendre d’importantes décisions, alors que son entraîneur-chef a été critiqué par un de ses joueurs.

«C’est extrêmement difficile pour Bruce Boudreau qui regarde la situation, qui connaît son sort. Bill Guerin ne l’a jamais nommé, mais il a un problème. Quand tu es nommé directeur général et qu’il y a déjà un entraîneur en poste, tu veux le garder le plus longtemps possible parce que tu dois penser à ton prochain contrat.»

Reste maintenant à voir les décisions qui seront prises pour tenter de relancer le Wild.

Ci-dessus, voyez l'intervention de Renaud Lavoie à JiC.