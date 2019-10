«Pas le groupe le plus talentueux, mais...»

Les Canadiens de Montréal, grâce à Victor Mete et Nick Suzuki, qui ont marqué le premier but de leur carrière respective, ont retrouvé le sourire à la suite de leur gain de 4-0 face au Wild du Minnesota, jeudi soir.

Le plaisir était au rendez-vous sur le banc du CH, qui a littéralement explosé, entraîneurs compris, lorsque les deux jeunes joueurs ont secoué les cordages.

«C’est un élément qui passe souvent trop sous le silence, a souligné l’analyste-hockey de la chaîne TVA Sports Patrick Lalime, vendredi matin, lors de l’émission Les Partants. On oublie l’importance d’avoir un vestiaire en santé. D’avoir dans le vestiaire, des leaders positifs et d’avoir ce plaisir à jouer au hockey parce que, oui, sur la patinoire, il faut performer, mais ça te prend cet élément de plaisir chaque fois que tu présentes à l’aréna.

«Quand je regarde le vestiaire des Canadiens, c’est un beau mélange de jeunes et de vétérans. J’ai l’impression que c’est un groupe qui est prêt à aller à la guerre. Ce n’est peut-être pas le plus talentueux de la Ligue nationale, mais c’est un groupe qui semble déjà être tissé serré. Ça, c’est très important au fil d’une saison lorsque tu as des moments plus difficiles.»

Est-ce que la bonne humeur se transportera dans l’avion et à l’étranger? Le CH en aura besoin puisqu’il disputera ses deux prochaines rencontres, samedi et dimanche, sur les patinoires des Blues de St. Louis et du Wild.

«Il fait chaud à Boston»

Lalime a également commenté le début de saison de l’attaquant des Bruins de Boston, David Pastrnak. Avec huit buts et 13 points en sept parties cette saison, il est l’un des joueurs de l’heure dans la LNH.

«Oh qu’il fait chaud à Boston, a imagé Lalime. C’est un franc-tireur de qualité. Félix (Séguin) avait soulevé hier (lors de la diffusion du match entre les Bruins et Lightning) la question à savoir s’il peut marquer 50 buts. Je pense que oui. Je pense que Pastrnak va s’approcher de ça, c’est sûr et certain.»

Pastrnak fait la pluie et le beau temps au Massachusetts en compagnie de ses compagnons de trio Brad Marchand (11 points) et Patrice Bergeron (7 points).

