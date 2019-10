Les Canadiens ont deux victoires à protéger

Le Canadien affrontera en fin de semaine deux équipes qui voudront venger leur récente défaite subie au Centre Bell.

Après la première escale de ce court séjour à l’étranger à Saint-Louis samedi après-midi, l’équipe se dirigera vers le Minnesota pour s’y mesurer avec le Wild dimanche.

Les deux rencontres auront lieu en après-midi, à 26 heures d’intervalle.

Au lendemain de la victoire réconfortante de 4 à 0 contre ce même Wild, une formation qui sombre dans le bas fond du classement général, Claude Julien a dirigé un entraînement d’une quarantaine de minutes à Brossard où l’accent a été principalement mis sur l’avantage numérique.

Les deux piliers de l’équipe, Carey Price et Shea Weber, n’ont pas accompagné leurs coéquipiers sur la patinoire du complexe de la Rive-Sud. Une journée de congé qui leur sera profitable, a assuré l’entraîneur en chef du Canadien.

Frayeur pour Kinkaid

Parlant de gardiens, on doit s’attendre à ce que Keith Kinkaid obtienne un deuxième départ dans l’uniforme du CH.

En toute logique, il devrait être envoyé dans la mêlée dimanche contre le Wild, une équipe qui représente certes un défi moins important que celui d’affronter les champions de la coupe Stanley.

«En principe, les deux gardiens vont jouer en fin de semaine», a fait savoir l’entraîneur en chef du Canadien.

Mais ce n’est que quelques heures avant le début de la rencontre qu’il rendra sa décision.

«On ne veut rien cacher aux journalistes ou à nos partisans, a renchéri Julien. On ne veut tout simplement pas que l’équipe adverse en prenne avantage.»

Incidemment, les joueurs du Canadien ont été privés vendredi du seul gardien à l’entraînement pendant une quinzaine de minutes à Brossard après que Kinkaid eut été légèrement atteint à l’index de la main droite (du côté de son bloqueur) par une rondelle dirigée par le défenseur Christian Folin.

Après avoir reçu les soins d’usage, le gardien auxiliaire a pu reprendre sa place devant le filet. Plus de peur que de mal.

Trop de chances de marquer

Si, offensivement, le Canadien n’a pas grand-chose à se reprocher, c’est plutôt dans sa zone que la situation n’a guère été reluisante.

«On a réussi à marquer des buts depuis le début de la saison, a raconté Julien, mais nous avons toutefois accordé trop de chances à l’adversaire, qui ont abouti à des buts. Mais, plus récemment, ça va mieux. Il est certain qu’on doit continuer à s’améliorer en défense.»

«Ces petits détails vont faire la différence en deuxième moitié de saison et nous aider à gagner des matchs.»

Une inspiration

Le Canadien est reconnu comme l’une des formations les plus rapides dans la LNH actuellement.

«On le sait, poursuit Julien, le jeu de transition est de plus en plus rapide. C’était notre force l’an dernier, et d’ailleurs, je suis certain que bon nombre d’équipes nous ont copiés.»

Le Canadien n’est pas habitué à disputer deux matchs en deux jours, l’après-midi, si ce n’est pendant le traditionnel week-end du Super Bowl.

Cette situation ne déplaît pas à Julien.

«On ne va se présenter dans les deux amphithéâtres que pour disputer nos matchs, avance-t-il. Souvent, les entraînements matinaux n’ont pas leur nécessité. Il n’y en aura pas parce qu’on joue en après-midi.»

«Après la rencontre à Saint-Louis, on n’arrivera pas au petit matin au Minnesota. Comme quoi, conclut-il, il y a certains avantages à ne pas jouer en soirée.»