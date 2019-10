Le premier de plusieurs affrontements entre les frères Hughes dans la LNH

Jack et Quinn Hughes croiseront le fer pour une première fois dans la Ligue nationale de hockey (LNH) samedi, dans un duel qui promet d’être rempli de fierté et d’émotion.

Même si Quinn est l’aîné de deux ans, les deux hockeyeurs originaires de la Floride disputent leur saison recrue cette année et sont le duo de frères le plus prometteur du circuit Bettman. Jack a été sélectionné au tout premier rang du dernier repêchage par les Devils du New Jersey, tandis que Quinn a été choisi septième en 2018 par les Canucks de Vancouver.

Les deux formations s’affronteront ce week-end au Prudential Center, domicile des Devils, devant environ 75 à 80 membres de la famille Hughes.

«Nos parents sont nerveux chaque fois que nous jouons, mais c’est la même chose pour tous les parents, a indiqué Quinn au site NHL.com en prévision de la rencontre. Tout le monde espère que nous jouerons bien, mais je ne pense pas qu’ils seront plus stressés par notre affrontement.»

Si les Canucks tenteront d’amasser un cinquième gain consécutif en affrontant les Devils, ceux-ci connaissent un début de saison atroce, à l’image de la fiche offensive du jeune Jack. Le joueur de centre n’a obtenu qu’une mention d’aide en sept rencontres et un différentiel de -4 depuis le début de la saison. Quinn, un défenseur, fait mieux, avec trois points et une fiche de +3.

Beaucoup de fierté

«Les plus grandes qualités de Quinn sont sa qualité de déplacements et sa furtivité, a vanté Jack à propos de son grand frère. Il est capable de déjouer ses adversaires de partout, que ce soit à la ligne bleue ou dans le coin de la patinoire.»

De son côté, Quinn dit apprécier la compétitivité de Jack et sa capacité à travailler dans les endroits difficiles. Il compare aussi leur style à celui des frères Tkachuk, Matthew et Brady, qui jouent respectivement pour les Flames de Calgary et les Sénateurs d’Ottawa. «Les gens me demandent souvent d’expliquer les similitudes avec eux et je leur réponds qu’ils ont des cœurs de lion», a imagé Quinn Hughes.

John Wroblewski, qui a entraîné les deux frères avec l’équipe nationale de développement américaine, est très heureux de constater la progression du duo.

«Ils sont les plus grands amateurs de l’un et l’autre, a mentionné Wroblewski. Je crois que de s’affronter à un tel niveau et de rester aussi fier de l’autre et de ses accomplissements est une situation qu’on ne verrait que dans les livres.»