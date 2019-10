C’est la fin pour CC Sabathia

L’artilleur des Yankees de New York CC Sabathia a lancé sa dernière balle dans le baseball majeur.

Celui qui avait annoncé ses intentions de prendre sa retraite après la présente campagne a vu son nom être ajouté à la liste des blessés, vendredi. Il s’était luxé l’épaule gauche, jeudi soir, dans le quatrième affrontement des siens dans la série de championnat les opposant aux Astros de Houston.

Cette blessure signifie donc que la carrière de 19 saisons du lanceur de 39 ans est officiellement terminée.

«Cet homme a donné son maximum, a affirmé le voltigeur des Yankees Aaron Judge au site internet du baseball majeur, après la rencontre. Ils ont dû lui arracher la balle de sa main et son chandail de ses épaules. Il a obtenu le maximum de son bras. C’est un vrai guerrier.»

«C’est pour ça qu’il a été un leader pour autant d’années et qu’il a obtenu autant de respect, a ajouté Judge. [...] C’était difficile à voir. C’est notre meneur. Il a tout laissé sur le terrain.»

Lors de sa dernière saison, Sabathia a connu de nombreux ennuis de santé, incluant une blessure à un genou pour laquelle il devra être opéré.

En plus de porter l’uniforme des Yankees de 2009 à 2019, le natif de la Californie a joué avec les Indians de Cleveland (2001 à 2008) et les Brewers de Milhaukee (2008). Avec ces trois formations, il a amassé 251 victoires et 3093 retraits au bâton en 3577 manches et un tiers de boulot.