«C’est facile de déraper» - Enrico Ciccone

Enrico Ciccone, ancien de la Ligue nationale de hockey (LNH) et député libéral de Marquette, croit qu’il est difficile pour un joueur de hockey professionnel de garder les deux pieds sur terre.

«C’est facile de déraper. Tu as de l’argent du jour au lendemain dans les poches, tu as des nouveaux amis, tout le monde te porte à bout de bras, quand tu as besoin de quelque chose, tu claques des doigts, quelqu’un va le faire pour toi et tu te retrouves du jour au lendemain après ta carrière et ces gens-là ne sont plus là», a expliqué M. Ciccone lors de son passage à l’émission Dutrizac, à QUB radio, vendredi.

Évoluant maintenant à l’Assemblée nationale du Québec, Ciccone est revenu sur l’article du «Journal de Montréal» concernant l’ancien homme fort de la LNH Donald Brashear qui travaille maintenant dans un Tim Hortons après plusieurs démêlés avec la justice et des faillites.

«Le fait qu’il travaille au Tim Hortons, ce n’est pas ça qui fait la nouvelle parce que j’ai trouvé ça dommage [...] qu’on l’ait amené comme ça sur la place publique», a lancé le porte-parole de l’opposition officielle en matière de sports, de loisirs et de saines habitudes de vie.

Selon Ciccone, il est important pour un jeune qui débute dans la LNH d’être bien encadré et d’être préparé à la retraite.

«C’est sûr que le choix de l’agent est très important parce que moi, si je me réfère à ce que j’ai vécu personnellement, l’agent que j’avais choisi c’était Gilles Lupien à l’époque et c’était un gars qui était très sévère au niveau des dépenses [...] mais ça, que voulez-vous, ce n’est pas tous les petits gars qui vont écouter [...] et en même temps, il y a des agents qui disent seulement ce que les joueurs veulent entendre et du même côté ça ne les aide pas non plus», a-t-il affirmé.

