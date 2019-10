Attention à John Carlson

Le défenseur des Capitals de Washington John Carlson est, à la surprise de tous, au troisième rang du classement des pointeurs de la LNH, derrière les coéquipiers des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid et Leon Draisaitl. Vendredi, les Rangers de New York devront l’avoir à l’œil alors qu’ils affronteront les «Caps» dans la capitale américaine.

Le duel sera présenté sur les ondes de TVA Sports, dès 19h00.

Avec 14 points en huit parties, Carlson a ainsi près du double de la production de son coéquipier Alexander Ovechkin (8 points), qui est le deuxième meilleur pointeur de l’équipe.

Avec une fiche de 4-2-2, bonne pour 10 points, les Capitals sont au troisième rang du classement de la section Métropolitaine, derrière les Hurricanes de la Caroline et les Penguins de Pittsburgh.

De leur côté, les Rangers n’ont que quatre points au classement, mais n’ont disputé que quatre parties. Ils ont triomphé à deux occasions.

Mika Zibanejad est le meilleur pointeur avec une récolte de huit points. La recrue Kaapo Kakko a inscrit un but depuis le début de la saison.

Selon toute vraisemblance, le gardien partant des Rangers sera Henrik Lundqvist. Il sera confronté à Braden Holtby. Ce dernier a toutefois un début de saison chancelant, n’ayant que triomphé à une reprise et affichant un taux d’efficacité de ,846 et une moyenne de buts alloués de 4,27; contrairement à son second, Ilya Samsonov.