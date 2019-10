Une soirée mémorable pour Evander Kane

Souvent au centre de la controverse depuis ses débuts dans la Ligue nationale en 2009, Evander Kane a livré l’une de ses meilleures performances en carrière, devenant le premier joueur de l’histoire des Sharks de San Jose à réaliser un tour du chapeau durant la période initiale d’un match, mercredi.

L’ancien des Sabres de Buffalo et des Jets de Winnipeg a assommé les Hurricanes de la Caroline dans un gain de 5 à 2 au SAP Center. Après avoir ouvert la marque à la neuvième minute, il a touché la cible deux fois en 2 min 24 s grâce au jeu de puissance des siens. Du même coup, Kane a réussi son deuxième triplé à vie dans le circuit Bettman, l’autre ayant été accompli le 16 mars 2018.

En dépit d’une suspension de trois parties pour un geste de rudesse commis à l’endroit d’un juge de lignes au cours du calendrier préparatoire, le joueur d’avant domine les siens avec quatre filets cette saison.

«Quand il est en feu, il y a peu de gars pouvant l’être autant. Nous espérons profiter de cette vague le plus longtemps possible, a commenté au site NHL.com le capitaine des Sharks, Logan Couture. Ce fut un moment spécial pour lui. C’est un franc-tireur et c’est ce qu’il fait de mieux. Il se dirige au filet avec vigueur et assume bien son rôle.»

Le principal intéressé préfère toutefois porter son attention sur les résultats collectifs, tout en se disant satisfait de sa contribution.

«La rondelle a trouvé mon bâton et je l’ai envoyée au fond du filet. C’est bien de contribuer à donner l’avance à l’équipe de cette façon. Par contre, les gars ont fait un excellent boulot pour expédier le disque devant la cage adverse et notre avantage numérique a fonctionné. Ce fut bon de gagner à domicile.»

Si Kane continue son explosion offensive, cela aidera encore plus les Sharks, qui ont signé trois gains de suite après avoir échappé leurs quatre premières parties de la campagne. Par ailleurs, ils seront de passage au Centre Bell pour y affronter le Canadien de Montréal le 24 octobre.