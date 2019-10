Un atout de taille pour Lemieux, Butler et compagnie

Le préparateur physique Karim El Hlimi est une verte recrue dans le domaine de la boxe. Mais déjà, celui qui conseille les Québécois David Lemieux et Steven Butler, notamment, fait sa marque.

En effet, depuis le début de l’année, El Hlimi accueille plusieurs boxeurs dans son gymnase et, de leur propre aveu, la différence est notable.

«(Il y a) beaucoup de différences dans la force de frappe et dans la condition physique et cardiovasculaire», a expliqué le boxeur Erik Bazinyan.

«Il est vraiment impliqué et intéressé à lui-même devenir meilleur et nous transmettre sa passion pour que nous-mêmes, on devienne meilleurs. Je pense que c’est une bonne addition à notre équipe. On va aller loin ensemble», a confié de son côté Butler.

El Hlimi travaille également avec Lemieux en vue de le préparer pour son prochain combat contre l’Ukrainien Max Bursak, le 7 décembre prochain, au Centre Bell.

«On continue de travailler sur sa capacité cardiovasculaire, garder son corps toujours très high pour qu’il puisse être mesure d’avoir une composition corporelle qui va être facile pour lui de l’amener vers sa perte de poids lors de son prochain combat», a souligné El Hlimi, qui est très conscient des problèmes passés de perte de poids du Québécois.

Et si Hlimi a plongé tête première dans l’aventure de la boxe, il est conscient que la recette gagnante unique n’existe pas.

«(Il y a) des boxeurs plus en puissance et d'autres plus en endurance, a-t-il indiqué. Je développe certaines petites recettes pour chacun. (...) Il faut que tu sois capable d’individualiser selon le boxeur et de trouver sa recette à lui, pas la recette (unique).»

Voyez le reportage de Nancy Audet dans la vidéo ci-dessus.