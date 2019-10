Patrick Mahomes grièvement blessé?

Patrick Mahomes a été victime d’une blessure à un genou et a dû quitter le match des Chiefs de Kansas City contre les Broncos à Denver, jeudi.

Le quart-arrière a tenté une faufilade au deuxième quart avec 10 minutes à jouer avant la mi-temps.

Mahomes n’a pas été remplacé dans le match et a été remplacé par le réserviste Matt Moore.

Empatiques, des joueurs des Broncos sont allés voir leur adversaire pour lui donner quelques encouragements avant son départ du terrain.

