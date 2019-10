Le «Drago» méconnu du Lightning

Il est le joueur le plus robuste du Lightning de Tampa Bay et l'un des plus utilisés par l'entraîneur-chef Jon Cooper.

Il demeure néanmoins méconnu du grand public, son nom: Erik Cernak.

Le Slovaque de 22 ans, que l'on surnomme «Drago», a fait son petit bout de chemin jusqu'à la Ligue nationale de hockey pour rapidement s'y établir comme un pilier défensif de l'une des meilleures formations du circuit.

