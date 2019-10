Contribution collective chez les Canadiens

Quand les jeunes se lèvent et qu’ils allument le Centre Bell comme l’ont fait Victor Mete et Nick Suzuki, difficile pour les autres de ne pas suivre la parade. Dans cette victoire contre le pauvre Wild en pleine déroute, le Canadien a livré une meilleure performance collective.

Si les joueurs l’ont souligné dans le vestiaire en racontant leurs observations des premières réussites de Mete et Suzuki avec de larges sourires, l’entraîneur-chef Claude Julien était de son côté satisfait de la sortie de ses hommes.

«Nous avons joué presque 60 bonnes minutes. Nous avons présenté du jeu un peu décousu en deuxième période, a d’abord analysé le pilote, soulagé par cette victoire. C’est l’une de nos meilleures troisièmes périodes de la saison.

«Nous avons aussi mieux fait en infériorité numérique, a ajouté celui qui a vu ses unités ne rien concéder au Wild. Nous avions besoin de gagner cette confiance. Je suis satisfait du travail accompli. Nous étions plus agressifs sur les rondelles libres et plus solides dans les batailles à un contre un.»

Bons mots

Plutôt que de pointer des joueurs comme il l’a fait dernièrement, Julien a tenu de bons mots. Normal dans un gain par blanchissage. Il a entre autres apprécié l’apport de Nick Cousins, qui a enfilé l’uniforme tricolore une première fois et qui a amassé son premier point.

«J’ai apprécié son match. C’est un gars qui n’a pas peur de se salir le nez le long des rampes. Il a aussi de bonnes habiletés avec la rondelle. On l’a vu lorsqu’il a créé une chance de marquer dans l’enclave. Il a plusieurs qualités. En supériorité numérique, il n’a pas peur d’aller devant le filet», a commenté Julien.

L’entraîneur a aussi lancé des fleurs à son jeune défenseur de 20 ans Cale Fleury, qui effectuait un retour dans la formation. Jumelé à Ben Chiarot, l’arrière ne s’est pas mis les pieds dans les plats et ne s’est pas cassé la tête. Ce qui devrait l’assurer de rester dans la formation à St. Louis, samedi.

«Il a joué le meilleur de ses trois matchs. Il a fait de bons jeux sous pression en sortie de territoire. C’est un défenseur avec un bon gabarit et il l’a utilisé, a noté l’instructeur à propos de celui qui a distribué quatre mises en échec. Il a gagné en confiance. C’est bon pour la suite.»

Alors que sa brigade défensive a livré du jeu brouillon depuis le début de la campagne, Julien a vu une amélioration. Elle a limité les chances de marquer et nettoyé le devant du filet de Carey Price, qui a vu la majorité des rondelles.

Le Canadien doit maintenant répéter le même scénario contre les Blues.