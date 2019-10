Pas de doute, Victor Mete était heureux d’avoir marqué le premier but de sa carrière, à son 127e match dans la Ligue nationale de hockey (LNH), jeudi dans une victoire de 4-0 des Canadiens de Montréal sur le Wild du Minnesota.

Et ce, à Montréal... Disons qu’ils y avaient des milliers de personnes peut-être encore plus soulagées de voir le défenseur enfiler (enfin!) l’aiguille – et certaines d’entre elles portaient le même uniforme que lui, au Centre Bell.

«Ça fait du bien de m’être débarrassé de ça, a avoué Mete. La foule est devenue assez folle! Ça perçait les oreilles. C’était mint!»

«Tout le monde voulait que je marque depuis un bon moment déjà. De voir mes coéquipiers aussi excités, c’était assez spécial, ça veut signifie beaucoup pour moi.» - Victor Mete

«Espérons qu’il y en aura d’autres! Les gars me tapaient dans le dos et me disaient d’en marquer d’autres.»

Mete a ouvert la marque pour le Tricolore en première période et le CH a ajouté deux buts lors de cet engagement, en route vers un gain de 4-0 sur le Wild.

L’arrière de 21 ans compte maintenant un but et 21 aides dans sa carrière, commencée en 2017 avec les Canadiens.

Mete, 5 pi 9 po, fut un choix de quatrième tour au repêchage de la LNH en 2016.