Brooke M. Henderson au cœur de la bataille

L’Ontarienne Brooke M. Henderson a présenté un dossier de 69 (-3) et se retrouve ex aequo au cinquième échelon au terme de la ronde initiale du tournoi Buick de Shanghai, jeudi.

À LIRE AUSSI: Une année sabbatique pour Anne-Catherine Tanguay

La Japonaise Nasa Hataoka et la Sud-Coréenne Amy Yang partagent la tête avec un total de 67 (-5). Jessica Korda et Angel Yin, toutes deux des États-Unis, sont à égalité au troisième rang avec un retard d’un coup.

Alena Sharp est la seule autre joueuse canadienne en lice et elle se trouve en 24e place après avoir joué la normale de 72.

Corey Conners déjà bien loin

Seul Canadien en action au tournoi de la PGA The CJ Cup @ Nine Bridges, Corey Conners a remis une carte de 70, deux coups sous la normale, et accuse un retard important après la première ronde disputée sur l’île de Jeju, en Corée du Sud, jeudi.

Le golfeur de l’unifolié fait partie d’un groupe installé en 29e place. Le joueur local Byeong Hun An a calé huit oiselets pour se hisser en tête avec un pointage de 64 (-8). Il devance le Chilien Joaquin Niemann par un coup et l’Australien Jason Day par deux. Le détenteur du sommet du classement mondial, l’Américain Brooks Koepka, est 15e grâce à une fiche de 69 (-3).

La compétition à laquelle participent 78 golfeurs se poursuivra vendredi et se terminera dimanche. Aucune coupe à mi-chemin de l’événement n’est prévue.