Zack Kassian en doit une à Marc Bergevin

Les ennuis de Zack Kassian semblent bien lointains pour la plupart des partisans des Canadiens de Montréal, mais le principal intéressé n'a pas oublié ses mésaventures vécues pendant son bref séjour dans la métropole québécoise.

Interrogé par le réseau TSN récemment, le porte-couleurs des Oilers d’Edmonton a repris sa vie en main et est devenu l’un des éléments les plus fiables de l’équipe albertaine. Il connaît un excellent départ en 2019-2020, puisqu’il a amassé cinq points en six rencontres, aidant les siens à gagner cinq fois.

Cependant, un tel scénario était plutôt improbable en date du 4 octobre 2015, journée au cours de laquelle Kassian a atteint, selon ses dires, le fond du baril. Son histoire est connue et s’est retrouvée au palais de justice. Passager d’un Ford F-350 qu'il avait loué chez un concessionnaire, le hockeyeur avait vu sa conductrice - Alison De Courcy-Ireland, qui a été accusée de conduite avec les facultés affaiblies et qui attend le verdict à son procès - heurter un arbre aux petites heures du matin.

Par le fait même, le joueur concerné a ruiné ses chances de porter l’uniforme du Tricolore en saison régulière, car il a été aussitôt libéré.

«[Marc Bergevin] me disait qu’il était heureux de compter sur moi, mais je devais rester sage à l’extérieur de la patinoire. Il m’a averti que j’allais être dehors si je gâchais tout. Je savais que c’était ma dernière chance à Montréal. Par contre, j’étais tellement absent et totalement enfoncé dans ce style de vie que je n’écoutais pas vraiment», a-t-il admis.

«C’est un homme de parole, a ajouté Kassian à propos du directeur général du Canadien. Il m’a dit : je t’avais prévenu de ce qui allait arriver. J’ai accepté la décision et ce fut réellement difficile. Marc m’a donné chaque chance. Deux semaines plus tard, j’étais assis sur la même chaise avec une botte protectrice et un nez fracturé. Et je devais quitter la ville.»

Le droit chemin

Plus tôt ce mois-ci, Kassian a célébré le quatrième anniversaire de sa sobriété et il ne regrette pas son choix d’une vie meilleure. Il a maintenant une femme (Cassandra) et une fille (Ellery), née en mars, dans sa vie. Toutes les raisons sont désormais là pour le garder loin de la bouteille.

«C’est un changement de vie, surtout quand il s’agit d’élever un enfant, a-t-il déclaré. Ça vous donne l’une des plus belles sensations au monde. Lorsque vous avez des enfants, la vie est beaucoup plus grande que vous-mêmes. Vous n’avez aucune expérience de cela tant que vous ne portez pas votre fille dans vos bras. Ce n’est pas seulement vous.»

La remontée de Kassian en impressionne certes plusieurs chez les Oilers, à commencer par le capitaine Connor McDavid.

«Nous sommes vraiment fiers de lui, a-t-il souligné. Ce n’est pas facile de traverser cela et de modifier votre vie.»