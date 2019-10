«Weber vieillit et il est moins mobile»

Shea Weber semble avoir ralenti et jusqu’ici dans la saison des Canadiens de Montréal, le défenseur ne semble pas aussi dominant que par le passé. Cela soulève des inquiétudes.

Voyez les propos de Dave Morissette et de Mike Bossy dans la vidéo, ci-dessus.

La légende des Islanders de New York Mike Bossy croit qu’il doit faire mieux que le rendement de -2 qu’il a affiché face au Lightning de Tampa Bay.

«Il faut qu’il t’en donne plus. Il est le capitaine de l’équipe et le plus haut salarié après Carey Price», a-t-il soulevé à «Dave Morissette en direct», mardi soir, à TVA Sports.

Est-ce qu’on peut débattre que le jeune Victor Mete de l’aide à élever son niveau de jeu? Les deux analystes ne nient pas cette possibilité. Mais Mike Bossy croit qu’il y a autre chose qui nuit au vétéran de 34 ans.

«Il vieillit et il est moins mobile, car il a eu des blessures.»

La défaite de 3-1 face au Lightning a marqué la troisième fois que Weber est utilisé pendant moins de 20 minutes (19 min 40 s) dans un match depuis la transaction qui l’a amené dans la métropole québécoise, en juin 2016.