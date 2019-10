Une annonce surprenante des Devils

Connaissant beaucoup d’ennuis en ce début de saison, les Devils du New Jersey ont annoncé mercredi que l’adjoint au directeur général, Tom Fitzgerald, s’est momentanément joint au groupe d’assistants à l’entraîneur-chef John Hynes.

D’ailleurs, l’ancien hockeyeur se trouvait sur la glace pour la séance du jour. Aucune durée exacte relative à son mandat n’a été précisée par l’organisation. Cependant, le site NHL.com a indiqué que Fitzgerald sera présent dans l’entourage des joueurs et instructeurs d’ici le retour en force des Devils, sans victoire après six parties.

«Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée de compter sur un gars ayant autant d’expérience pour favoriser une approche davantage pratique», a affirmé le gardien Cory Schneider au compte officiel du club.

Les rumeurs entourant le possible congédiement de Hynes vont bon train. Un faux compte Twitter a notamment diffusé une nouvelle erronée à cet égard, mardi. En revanche, le réseau TSN a rapporté mardi que le DG Ray Shero ne prévoyait pas un changement derrière le banc à court terme.

Malgré l’arrivée de P.K. Subban, Wayne Simmonds et Jack Hughes au sein de la formation régulière, le New Jersey occupe la cave de l’Association de l’Est avec seulement deux points. Ses prochains rivaux seront les Rangers de New York, de passage au Prudential Center jeudi.