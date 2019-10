Steven Butler pourrait devenir champion du monde

Le boxeur Steven Butler connaît maintenant la date de son combat de championnat du monde contre le Japonais Ryota Murata, qu’il affrontera le 23 décembre au Yokohama Arena de Tokyo.

Butler (28-1-1, 24 K.-O.) ne cache pas son enthousiasme quant à son duel face au détenteur de la ceinture WBA des poids moyens. Il est prêt à renverser Murata (15-2-0, 12 K.-O.) devant son public, et ce, même si la tâche s’annonce ardue.

«Je rêve de devenir champion du monde depuis que je suis tout petit et j'ai travaillé extrêmement fort pour me rendre ici aujourd'hui. Malgré les bas que j'ai connus dans ma vie personnelle et dans ma carrière, je ne me suis jamais découragé et j'ai toujours gardé cet objectif en tête, a-t-il déclaré dans un communiqué. Je ne saisis pas cette opportunité simplement pour pouvoir dire que je me serai rendu en championnat du monde. Je me rends au Japon parce que je suis convaincu que je vais créer la surprise en battant Murata chez lui. Je suis plus motivé que jamais et je serai dans la meilleure forme de ma carrière.»

«Je suis impatient de voir ce combat et de présenter Steven Butler aux partisans japonais. [...] Ils auront l'opportunité de voir en action un tigre qui pourchassera sa proie sans relâche. J'ai énormément de respect pour Murata et son équipe. C'est un vrai champion, un grand guerrier. Nous sommes conscients que nous allons en guerre, mais nous l'attendons fermement. Steven va l'envoyer au tapis», a prédit le président d'Eye of the Tiger Management, Camille Estephan.

Beaucoup de succès

Médaillé d'or aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et médaillé d'argent aux Championnats mondiaux de 2011, Murata a totalisé 119 victoires et 18 défaites dans les rangs amateurs avant de faire le saut chez les professionnels en 2013. Il est devenu champion du monde en octobre 2017 grâce à une victoire par arrêt de l'arbitre au septième round dans un combat revanche face à Hassan N'Dam.

Cependant, il aura beaucoup à accomplir s’il souhaite répéter ses exploits en décembre.

«Butler est mon aspirant obligatoire et d’affronter un athlète aussi bien classé me permettra d’évaluer ma valeur en tant que boxeur, a affirmé Murata. Je suis bien connu au Japon, mais mon objectif est d’être reconnu à travers le monde comme l’un des meilleurs boxeurs, toutes divisions confondues. Je ferai de mon mieux pour livrer un combat mémorable.»