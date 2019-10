«Price accorde au moins un mauvais but par match»

Le rendement de Carey Price jusqu’à maintenant est-il inquiétant?

Jean-Charles Lajoie a répondu par l’affirmative à cette question dans son éditorial du jour à l’émission JiC, mercredi.

Selon lui, le gardien des Canadiens de Montréal cherche encore ses repères en ce début de saison. Ses statistiques sont d’ailleurs ordinaires : fiche de 2-2-1, moyenne de buts alloués de 3,33 et taux d’efficacité de ,896.

Les performances décevantes de Price aux yeux de «JiC» ont amené l’animateur de TVA Sports à faire une longue tirade à ce sujet. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Tantôt superbe, tantôt chancelant, il accorde au moins un mauvais but par match, il cède sur au moins un tir qu’il souhaiterait revoir. Est-il encore en mode camp d’entraînement? Cherche-t-il encore certains repères? On sait que Carey range son équipement pendant les saisons mortes et ne le retrouve que brièvement en route vers le camp d’entraînement.»

«Price a coûté quelques buts et quelques matchs à son équipe en ce début de saison. Il faut qu’il retrouve rapidement ses repères. Ses statistiques sont indignes de son statut dans l’équipe.»

Trompé par son instinct

D’après les observations de «JiC», l’instinct de Price le trompe trop souvent.

«Sa technique phénoménale lui sauve bien des ennuis et lui permet d’avoir toujours l’air au sommet. Mais avoir l’air et l’être, c’est différent. Dans les faits, dans les petits détails, ça accroche pour lui en ce début de saison. Ses déplacements sont moins précis, ce qui fait qu’il se place dans une position vulnérable à l’occasion.

«La principale lacune que j’ai observée, c’est au niveau de l’anticipation. Lorsqu’un gardien est dans le processus de reprendre sa forme de match, il joue souvent sur les automatismes. Carey va donc mécaniquement au sol rapidement, comme le veut la tradition des gardiens forts techniquement et qui pratiquent le style papillon.

«D’instinct, il va au sol trop vite et il se fait souvent battre dans le haut du filet, ce qui a d’ailleurs été le cas sur les trois buts du Lightning de Tampa Bay mardi soir.»