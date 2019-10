L’Océanic pulvérise le Drakkar

Dmitry Zavgorodniy a inscrit six points, dont trois buts, dans une écrasante victoire de 9 à 2 de l’Océanic contre le Drakkar de Baie-Comeau, mercredi soir, à Rimouski.

Cédric Paré a également livré un fort match du côté de l’Océanic en récoltant deux buts et trois aides. Alexis Lafrenière a quant à lui amassé un but et trois passes décisives.

Nathan Ouellet, Zachary Bolduc et Jeffrey Durocher ont été les autres marqueurs pour les favoris de la foule.

Chez les visiteurs, Julien Létourneau et Nathan Légaré ont secoué les cordages.

Dakota Lund-Cornish a alloué six buts sur 28 tirs avant d’être remplacé devant la cage du Drakkar par Antoine Lyonnais. Ce dernier a cédé trois fois sur huit lancers. À l’autre bout de la glace, Colten Ellis a réalisé 31 arrêts.

Les Voltigeurs poursuivent sur leur lancée

À Drummondville, les Voltigeurs ont signé une sixième victoire consécutive en l’emportant 5 à 2 devant les Saguenéens de Chicoutimi. Isiah Campbella a amassé deux buts et une mention d’aide pour l’équipe locale.

Campbell a marqué le premier et le dernier but des siens dans cette rencontre. Il a également contribué à la première réussite de la saison de Nicholas Girouard, qui a inscrit le but gagnant au début du deuxième vingt.

Edouard Charron et Dawson Mercer ont été les autres marqueurs pour les Voltigeurs tandis que leur coéquipier Charlie Da Fonseca a obtenu deux mentions d’aide.

Du côté des Saguenéens, Christophe Farmer et Samuel Houde ont touché la cible.

Les Tigres dominent les Olympiques

À Victoriaville, Mikhail Abramov a récolté un but et trois aides dans un gain de 6 à 1 des Tigres face aux Olympiques de Gatineau.

Egor Serdyuk s’est également illustré pour l’équipe locale en obtenant deux buts et une mention d’aide. Trois des six buts des Tigres ont été marqués en avantage numérique, dont ceux de Serdyuk.

Il s’agit d’une 10e défaite consécutive pour les Olympiques, qui occupent le dernier rang de l’Association de l’Ouest dans la LHJMQ.

Enfin, à Sydney, Ivan Ivan a procuré une victoire de 3 à 2 aux Eagles du Cap-Breton sur les Islanders de Charlottetown en marquant son quatrième but de la saison en prolongation.