Les Canucks font leur loi avantage numérique

La qualité du travail des unités spéciales représente un facteur déterminant dans l’issue d’un match de hockey et les Canucks de Vancouver semblent avoir bien compris cela, eux qui ont gagné leur trois dernières parties.

Après avoir encaissé deux revers en Alberta d’entrée de jeu, la formation de la Colombie-Britannique a balayé sa série de trois rencontres à domicile. Elle a écrasé les Kings de Los Angeles 8 à 2, avant de vaincre les Flyers de Philadelphie 3 à 2 en prolongation et de s’imposer 5 à 1 devant les Red Wings de Detroit, mardi.

Au cours de cet affrontement, les Canucks ont profité de trois de leurs cinq attaques massives, et ce, après avoir été limités à un but au cours de leurs 14 occasions précédentes. Selon le vétéran J.T. Miller, son équipe a le potentiel requis pour exceller avec un homme en plus.

«Je vois beaucoup de similitudes entre ici et Tampa Bay. Il n’y a peut-être pas autant d’expérience, mais nous avons plusieurs bons joueurs pouvant évoluer en avantage numérique, a déclaré l’ancien du Lightning au quotidien "The Province". Il suffit que ça commence à entrer. Si vous voyez les petites choses qu’on a faites - les lancers, les chances de compter, les sorties de zone, etc. -, vous constatez qu’on accomplit du bon travail, même si la rondelle ne se trouvait pas dans le filet souvent.»

Avec les Elias Pettersson et Brock Boeser, notamment, le club de l’Ouest canadien n’a rien à envier à ses compétiteurs.

«Nous essayons d’en apprendre plus sur les tendances des autres formations. Nous tentons de garder les choses simples et de contrôler ce que nous pouvons, a ajouté l’auteur de sept points en cinq sorties jusqu’ici. Comme je l’ai dit, il y a des armes redoutables au sein de cette unité. Je pense que nous verrons plus de rondelles dans la cage adverse.»

Une bonne qualité d’ensemble

D’après l’entraîneur-chef Travis Green, ce n’était qu’une question de temps avant que sa troupe commence à produire en supériorité numérique. Mais il y a plus que cela.

«On analyse de nombreux aspects du jeu de puissance, autres que les buts marqués. Nous sommes heureux de nos entrées en territoire ennemi, de la prise de possession du disque et des mises au jeu. [L’adjoint] Newell [Brown] travaille fort avec ce groupe qui n’est pas formé de vétérans. Il leur enseigne beaucoup et je pense qu’ils vont s’améliorer avec le temps», a-t-il dit.