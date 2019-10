Julien brasse les cartes à l’entraînement

L’entraîneur des Canadiens, Claude Julien, a procédé à quelques changements dans la composition de ses trios offensifs, mercredi, lors de l’entraînement de l’équipe.

Cela n’est pas étonnant dans la mesure où Julien avait déjà commencé à varier ses combinaisons dans la défaite de 3-1 contre le Lightning, mardi soir.

Ainsi, Paul Byron, qui a patiné sur le quatrième trio contre Tampa Bay, s’est retrouvé aux côtés d’Artturi Lehkonen et de Max Domi.

«Dans le cas de Paul, il a subi une blessure l'an passé à la fin de la saison, il est revenu cette année et il a aussi dû manquer des matchs présaison aussi, a observé Julien, en marge de l’entraînement. Il a peut-être eu un départ un peu plus lent qu’anticipé. Sa vitesse fait peur à tout le monde et il peut apporter une bonne pression offensivement.»

«Il a encore une autre coche dans son jeu, a ajouté Julien au sujet de Byron. On espère que ça peut l'aider d'être sur ce trio-là.»

Quatre joueurs alternaient sur la quatrième unité : Nick Cousins, Nate Thompson, Jordan Weal et Nick Suzuki.

Après s’être retrouvé sur le quatrième trio en fin de match contre le Lightning, le jeune Jesperi Kotkaniemi était de retour entre Jonathan Drouin et Joel Armia, tandis que l’unité pilotée par Phillip Danault est demeurée intacte.

En défense, rien n’a bougé à l’entraînement, mais Julien a laissé entendre que le jeune Cale Fleury, qui a regardé les quatre derniers matchs de la passerelle, pourrait revoir de l’action assez vite.

«Il y a de grosses possibilités qu'on le voit demain, on lui a dit de se préparer, a-t-il relaté. Cette décision-là sera prise demain, comme de raison. Soit on lui donne la chance de revenir, ou on l'envoie à Laval. D'une façon ou d'une autre, Cale Fleury, à son âge, doit jouer et ne doit pas trop passer de temps dans les estrades.»

Formation à l'entraînement

Tomas Tatar - Phillip Danault - Brendan Gallagher

Jonathan Drouin - Jesperi Kotkaniemi - Joel Armia

Paul Byron - Max Domi - Artturi Lehkonen

Jordan Weal - Nate Thompson - Cousins/Suzuki

Victor Mete - Shea Weber

Brett Kulak - Jeff Petry

Ben Chiarot - Christian Folin

Mike Reilly - Cale Fleury