Claude Julien lance un message à Marc Bergevin

L'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Claude Julien, attend impatiemment de l'aide en défensive et il l'a laissé savoir lors de son point de presse, mercredi.

«Je travaille avec ce que j'ai, a répondu Julien lorsque questionné sur le partenaire idéal pour le capitaine Shea Weber.

«Ça ne veut pas dire que je ne suis pas satisfait, c'est un gars (Victor Mete) qui bouge bien la rondelle, mais vous avez déjà eu la réponse de Marc (Bergevin). Je pense qu'on cherche un défenseur gaucher.

«Ça n'enlève rien à nos défenseurs, mais ça en place certains dans une position où l'on doit leur en demander un peu plus.»

Cela dit, Julien a tenu à rappeler que le travail défensif en est un de groupe.

«Est-ce qu'il y a un problème? Ils (Mete et Weber) pourraient parfois mieux faire, c'est certain, mais c'est aussi parfois l'unité de cinq qui n'a pas été efficace dans son territoire.»

Mete a inscrit une aide en six rencontres jusqu'ici et a présenté un différentiel de +/- 0. Quant à Weber, il a amassé deux mentions d'aide, en plus de montrer un différentiel de -3.

Voyez les propos de Claude Julien dans la vidéo ci-dessus.